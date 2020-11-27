Экзамены при сдаче на права будут записывать на видео

ГИБДД в сентябре разработало проект регламента МВД по сдаче экзаменов на водительские права — соответствующий документ, на который обратил внимание «Ъ». Предлагаемые изменения связаны с масштабной реформой подготовки водителей, которая заработает с 1 апреля 2021 года: вместо трех экзаменов («теория», «площадка», «город») будет два («теория» и «город»).

В административном регламенте (его утвердят приказом МВД) будут описаны все технические подробности нового вида тестирования. В последней версии проекта грубых ошибок, при которых экзамен будет прекращаться, 19.

Проведение как теоретической, так и практической части экзамена на водительские права будут записывать на видеокамеры. По действующим правилам, наличие видеокамер в классах не обязательно. При этом рабочее место экзаменатора должно обеспечивать визуальный контроль за действиями кандидатов в водители.

Экзаменационные классы оборудуются системой видеонаблюдения процесса проведения теоретического экзамена, сказано в документе. Перед экзаменом будет проводиться проверка работоспособности систем аудио-видеонаблюдения (аудио-видеорегистрации), установленной в экзаменационном классе.

Проведение практического экзамена на право управления транспортными средствами категорий «B», «C», «D», «BE», «CE» и «DE» и подкатегорий «C1», «D1», «C1E» и «D1E» также будет проводиться с применением средств аудио- и видеорегистрации.

Полученная с помощью систем видео-, аудиорегистрации информация, будет храниться на электронных носителях в экзаменационном подразделении в течение не менее 1 месяца от даты проведения экзамена.

Какими нормативными актами будет регулироваться безопасность этих данных, в документе не указано.

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