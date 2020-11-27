Суд в Башкортостане оштрафовал экоактивистку по «закону о митингах» за Instagram-фотосессию

Альшеевский районный суд Республики Башкортостан оштрафовал на 5 тысяч рублей активистку Диляру Ахуньянову за публикацию в соцсетях фотографии в поддержку защитников шихана Куштау в августе этого года. Об этом «Урал. МБХ медиа» сообщила сама Ахуньянова. Ей вменяли нарушение установленного порядка проведения акции — ч. 5 ст. 20.2 КоАП. По словам активистки,

«Речь идет о фото за 12 августа, где мы стоим с плакатом «Раевка за сохранение шиханов». Никаких призывов участвовать в каких-либо акциях не было. Сама я была в последний раз на Куштау 9 августа на мирном флешмобе, больше там не появлялась. Я просто выступаю за сохранение памятников природы».

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Как рассказывала Ахуньянова ранее, она вместе с несколькими людьми выехала на природу, где они посетили гору Сусактау, местный природный памятник, и на нем сделали фото с плакатом «Раевка за сохранение шиханов #куштауживи».

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Уже на следующий день, 13 августа, к Ахуньяновой приехали полицейские, чтобы взять у активистки объяснения, а 14 августа составили на нее протокол.

Совместное фото на природе полицейские, несмотря на полное отсутствие других людей на месте фотографирования, расценили как «проведение несогласованного публичного мероприятия», а саму Ахуньянову сочли его «организатором». В рапорте (фото рапорта имеется в распоряжении «ОВД-Инфо») местного врио начальника полиции по охране общественного порядка в звании подполковника в районный отдел полиции говорится:

«12.08.2020 в социальной сети «Инстаграмм» на странице «raevka.online» Ахуньянова Д. Р. выставила информацию «Кто едет сегодня на гору, и в машине есть место — напиши мне» с желанием выехать на место проведения акции».

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Ахуньянова не исключает, что возбуждение дела против нее связано с ее общественной деятельностью — она ведет аккаунт Раевки в инстаграме и среди прочего освещает в нем проблемы, связанные со строительством дорог и инфраструктурой в районе.

«Разумеется, виновной я себя не считаю. Обвинение абсолютно высосано из пальца; оно бредовое и смешное. Наша акция не требовала никакого согласования, не являлась ни пикетом, ни каким-либо другим публичным мероприятием. Гора не является публичным, общественным местом, это природный объект», — заявила активистка.

Дело на девушку поступило в суд в середине ноября текущего года, и вот буквально недавно состоялось заседание, где ей выписали штраф.

Некоторое время назад активистка обратилась к специалисту юридической службы «Апология протеста», который на тот момент защищал вдохновителей девушки из Салавата. Александр Передрук, адвокат правозащитного проекта «Апология протеста», заявил:

«Основной тезис защиты заключается в том, что это публичное мероприятие не может подпадать под дефиницию закона, а именно митинг и пикетирование. Потому что один из атрибутов публичного мероприятия — это возможность присоединения к мероприятию неограниченного круга лиц. Если люди находятся в лесу или в горах и держат в руках плакаты, то это не превращает их действия в митинг».

Ахуньянова заявила «Урал. МБХ медиа» о намерении обжаловать судебное решение.

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Шихан Куштау — небольшая гора в Ишимбайском районе Башкортостана. Местные активисты в течение нескольких месяцев боролись с вырубкой леса для разработки месторождения соды и известняка на территории Куштау. Активисты выступают за сохранение нескольких памятников природы, оставшихся шиханов — Торатау, Куштау и Юрактау. Существовавший ранее шихан Шахтау был полностью уничтожен для получения сырья «Башкирской содовой компанией».

Три тысячи человек съехались со всей Башкирии и встали в живую цепь с гигантским флагом, чтобы защитить шихан Куштау. Битва, как и в Шиесе, идет не первый год. На этой неделе пригнали технику, вот-вот начнется рубка леса и уничтожение шихана ради добычи соды. pic.twitter.com/5IBKq9zq2l — Грани.Ру (@GraniTweet) August 9, 2020

Вслед за Архангельском и Хабаровском – Башкирия. Шихан Куштау. https://t.co/Drg9a59lD0 pic.twitter.com/23MDDaHhRT — Дмитрий Гудков (@gudkovd) August 16, 2020

В Башкирии люди вышли с протестом в защиту шихана Куштау – содовая компания начала вырубку леса вокруг горы, чтобы начать добычу известняка. Местные жители встали лагерем у подножия и не пустили технику, что привело к стычкам с охраной и ОМОНом. Как им удалось отстоять шихан pic.twitter.com/oEyDnTs8IS — Настоящее Время (@CurrentTimeTv) August 29, 2020

В середине августа текущего года полиция задержала более 70 защитников Куштау, многих из них позже арестовали по административным статьям. Глава Башкортостана Радий Хабиров угрожал протестующим уголовным делом, однако позже пообещал, что шихану присвоят статус особо охраняемой территории. В начале сентября Правительство Республики, под давлением общественности, объявило шихан Куштау памятником природы республиканского значения. После этого работы на горе прекратились.

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