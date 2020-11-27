Страховые компании хотят получить доступ к камерам с распознаванием лиц

Крупные страховые компании ведут переговоры с Центробанком и Департаментом информационных технологий (ДИТ) Москвы, чтобы получить беспрепятственный доступ к камерам с системой распознавания лиц. Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Страховые компании претендуют на прямой доступ к видео с городских камер Москвы, чтобы эффективнее выявлять мошенничества и урегулировать спорные страховые случаи. Они готовы платить за доступ к системе, обслуживание которой стоит городу около 9 мл…https://t.co/nG013Yvvmv — Коммерсантъ (@kommersant) November 27, 2020

Страховщики мотивируют это тем, что такой доступ поможет «эффективнее выявлять мошенничества» и «урегулировать спорные страховые случаи». Предприятия готовы платить мэрии около 9 млрд рублей в год. Обслуживание самой системы газета оценивает в примерно 9 млрд рублей. Инициатором сделки, отметил собеседник «Ъ», выступает ЦБ.

Страховщики хотят получить доступ к камерам с системой распознавания лиц в Москве, а затем и по всей стране, узнал «Коммерсантъ». Они уже ведут переговоры с властями Москвы, говорит источник. Так страховщики рассчитывают эффективнее выявлять мошенничестваhttps://t.co/YBhQDoGLkc — Стартапы и бизнес (@vcru) November 27, 2020

Страховые компании хотят, прежде всего, получить доступ к камерам центра организации дорожного движения и департамента информационных технологий Москвы.

Интерес уже проявили «АльфаСтрахование», «Росгосстрах», «Ренессанс страхование», «Ингосстрах». Источник пояснил, что в будущем страховщики хотят также получить доступ к аппаратно-программному комплексу «Безопасный город».

Однако на этом их интересы не заканчиваются — страховщики также хотели бы подключиться и к системе распознавания лиц. «Например, водитель оформил страховку, случилась авария, а за рулем был не он. Камера зафиксирует это», — объяснил вице-президент Всероссийского союза страховщиков Сергей Ефремов.

Ведущий юрист «РосКомСвободы» Саркис Дарбинян рассказал, что страховые компании уже сейчас могут получить записи с камер под управлением департамента информационных технологий. Для этого нужно сделать запрос в мэрию и описать место происшествия. На ответ предусмотрено до трех дней. Эксперт также выразил опасение, что прямой доступ к такого рода данным может стать большой проблемой для приватности граждан:

«Сейчас компании могут по запросу в ДИТ получать лишь конкретное видео на носителе в связи с конкретным административным/уголовным событием. Однако, как мы понимаем, теперь компании хотят не просто получать точечный доступ к видеопотоку, но и иметь самостоятельный 24/7 доступ ко всей системе видеоаналитики, установленной в Москве. Да и не только к самому видеопотоку, но также и к модулям детектирования и распознавания лиц, что даст им возможность без какого либо согласия идентифицировать любого, кто попал в зону объективы видеокамеры. Можно представить, что следующими после страховщиков придут банки, затем детективы, затем коллекторы, и тогда про тайну частной жизни можно забыть навсегда. За нами будет следить не только государство, но и любой, кому оно такой доступ даст. Это мощнейший удар по сфере приватности».

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Как пояснил вице-президент Всероссийского союза страховщиков Сергей Ефрем, компании готовы платить за доступ к камерам с распознаваниям лиц. Это позволит бороться с мошенничеством, например, когда водитель требует выплатить страховку, хотя в момент аварии за рулем его автомобиля был другой человек.

Директор по развитию бизнеса Softline в нацпроекте «Цифровая экономика» Сергей Сошников считает, что если страховщики получат прямой доступ к камерам, это создаст значительную нагрузку на инфраструктуру и может привести к сбоям.

Генеральный конструктор «Безопасного города» Оксана Якимюк добавила, что аппаратно-программный комплекс был призван обеспечить безопасность граждан и помочь властям. Она считает недопустимым предоставлять данные коммерческим компаниям, не создав законодательную базу даже для использования государственными органами.

Руководитель направления аналитики InfoWatch Андрей Арсентьев отметил, что чем больше людей владеют доступом к системе, тем выше риск утечек.

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