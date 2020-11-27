Facebook планирует выпустить криптовалюту Libra уже в январе 2021 года

Компания Facebook планирует выпустить в обращение свою криптовалюту Libra в январе 2021 года. Об этом сообщила газета Financial Times.

Кроме Fb, ранее над проектом новой цифровой валюты работали Spotify и Uber. До определённого момента с ними сотрудничали PayPal, eBay и даже Mastercard с Visa планировали стать частью запуска Libra.

Запуск пройдет в ограниченном формате: ранее компания планировала выпустить несколько видов криптовалюты, а также «цифровую корзину» из них. Но сейчас в планах только запустить криптовалюту.

На первых порах Libra будет привязана лишь к доллару, но в дальнейшем планируется расширить список валют, к которым будут привязаны новые цифровые деньги от Facebook, добавив в него в том числе и евро.

Ассоциация, курирующая проект Libra, уже разработала собственный криптокошелек Novi, но точная дата запуска криптовалюты будет зависеть от того, когда проект получит одобрение от Управления надзора за операциями финансового рынка Швейцарии.

Планы Facebook на представленную в июне 2019 года валюту Libra стали менее масштабными из-за скептической позиции мировых регуляторов. Они увидели в ней угрозу денежно-кредитной стабильности и инструмент для отмывания денег.

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