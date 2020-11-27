История’2021: «В 1941 году на СССР напал Кое-Кто во главе Кое с Кем»

Возможно, главным словом уходящего года в России станет всё же не «коронавирус» или даже не «самоизоляция», а «запрет» (но это не точно). Дело в том, что депутаты Госдумы продвигают ещё одну законодательную инициативу сугубо ограничительного характера. На сей раз народные избранники хотят запретить публичную демонстрацию изображений лиц нацистских военных преступников. «Отличились» в этом благородном деле депутаты Е.А.Ямпольская, В.И.Пискарев, П.О.Толстой, Е.Г.Драпеко, С.Б.Савченко, О.М.Германова, Н.Н.Пилюс, О.М.Казакова, А.М.Шолохов, В.В.Бортко, А.А.Гетта. Документ №1064063-7 «О внесении изменений в статью 6 Федерального закона „Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов“ и статью 1 Федерального закона „О противодействии экстремистской деятельности“» уже зарегистрирован на сайте российского парламента.

Речь идёт о запрете на «публичное демонстрирование изображений лиц, признанных виновными в совершении преступлений в соответствии с приговором Нюрнбергского трибунала как оскорбляющих многонациональный народ и память о понесенных в Великой Отечественной войне жертвах». При этом предлагается сделать исключение для случаев, при которых «формируется негативное отношение к идеологии нацизма и отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацизма». Штрафы юрлицам за распространение изображений военных преступников составят до 50 тысяч рублей.

В тексте подчеркивается, что в последнее время произошли резонансные случаи публичного демонстрирования изображений нацистских преступников. «Законопроект направлен на недопущение героизации военных преступников на территории нашей страны, десятки миллионов граждан которой стали жертвами чудовищного фашистского режима Германии и ее союзников», — говорится в пояснительной записке.

Также депутаты внесли законопроект №1064108-7 «О внесении изменений в статью 20.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», который вводит админответственность за соответствующие публикации.

С 2014 года российское законодательство содержит запреты на демонстрацию нацистской символики, а также на публичное отрицание военных преступлений европейских стран Оси, одобрение этих преступлений и распространение «заведомо ложных сведений» о деятельности СССР в годы Второй мировой войны.

Сеть в основном отнеслась к данному законопроекту как к одному из наиболее абсурднейших.

Одни дураки фуражку Гитлера в храм приволокли, другие марки напечатали, третьи вой подняли…Все друг друга стОят… — да что ж такое (@nihcego) November 27, 2020

А фото подписания пакта Молотов-Риббентроп нельзя будет публиковать? https://t.co/bLNw0sT2zb — Алексей Венедиктов (@aavst) November 27, 2020

Депутаты предлагают запретить демонстрацию фотографий нацистских преступников https://t.co/IC8XA9lqx4 pic.twitter.com/LSRwQT96JN — KasparovRu (@KasparovRu) November 27, 2020

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«РосКомСвобода» взяла комментарий у исполнительного директора Ассоциации интернет-издателей Владимира Харитонова и исполнительного директора «Викимедиа РУ» Станислава Козловского, поскольку данный законопроект, как мы считаем, может нанести достаточно серьёзный удар в т.ч. по литературе и энциклопедиям.

«Да, довольно странный документ, — говорит Станислав Козловский. — Там сказано, что использовать изображения можно, если при этом „формируется негативное отношение к идеологии нацизма“. При такой формулировке не очень понятно как излагать информацию нейтрально. Было бы логичнее, если бы в законе написали „не формируется позитивное отношение к идеологии нацизма“».

В том виде, как написаны поправки, считает он, могут ограничения могут быть доведены до абсурда:

«При текущих формулировках можно будет запретить и фильм „17 мгновений весны“, где не формируется негативное отношение к Мартину Борману. И даже можно будет запретить фильм Чаплина „Великий диктатор“, где Гитлер не осуждается, „формируя негативное отношение“, а просто высмеивается».

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«Красиво, — иронизирует Владимир Харитонов. — Раздолье для прокуроров и экспертов, особенно в регионах. Остатки либеральной прессы орать устанут. И продолжение тренда „не видим — не существует“».

В целом же складывается впечатление, что российские законотворцы намерены полностью «обезличить» своими запретами воевавшие против СССР страны и лидеров, и в итоге школьные учебники скоро будут рассказывать подрастающему поколению о том, как «выглядящие определённым образом злые некто напали на нашу страну, руководствуясь соображениями идеологии, запрещённой на территории Российской Федерации».

Да и вообще — почему бы не назвать этот законопроект «о защите персональных данных нацистских преступников»?

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