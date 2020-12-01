Мыслепреступлениям «шьют» терроризм — ноябрьский дайджест онлайн-преследований

Ноябрь-2020 получился насыщенным по части наказаний за посты в интернете не только в правоприменении — законотворцы готовят новые нормы, согласно которым можно будет привлекать россиян к административной и уголовной ответственности, и уже на данный момент внесено несколько законопроектов, которые после принятия нанесут ощутимый удар по интернет-свободам в РФ. Кроме этого, как уже предупреждали правозащитники, власти расширяют действие уже существующего законодательства, прежде всего — антитеррористического, поэтому список осуждённых за слова, на которые пять-шесть лет назад никто бы не обратил внимания, растёт пугающими темпами.

Однако месяц стартовал с, в общем-то, позитивной новости. Пермский краевой суд заменил условным сроком наказание фигуранту дела «о кукле Путина» Александру Шабарчину, получившему два года колонии. Ранее прокуратура посчитала два года колонии для Шабарчина слишком мягким наказанием и обжаловала его.

Участнику акции с чучелом Путина заменили два года в колонии на условный срок. Александр Шабарчин был единственным, кого приговорили к реальному сроку по статье "хулиганство" за привязанное к столбу чучело с фотографией Путина https://t.co/F1ubf6idCC pic.twitter.com/E1lzNbkLjg — DW на русском (@dw_russian) November 5, 2020

Напомним, поводом для судебного разбирательства стала акция в ноябре 2018 года, в рамках которой к столбу электроосвещения привязали куклу с лицом Президента России Владимира Путина в тюремной робе с надписями «лжец» и «военный преступник Пыня В.В.». Позже видео с акции было выложено в YouTube. По делу проходили Александр Шабарчин, Данил Васильев и Александр Эткин (Котов), их обвинили в хулиганстве по предварительному сговору.

Несмотря на то, что оправдательного приговора не случилось, многие восприняли судебное решение с энтузиазмом. Один из основателей Общества защиты интернета (ОЗИ), политик Леонид Волков написал в своём Telegram:

«В Перми отличная новость! В апелляции приговор по абсурдному делу «о кукле Путина» был изменен на условный, освобождают Александра Шабарчина! Хоть такая победа — но все равно важная победа. Спасибо всем, кто ходил в суды и поддерживал».

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Другого жителя Перми — Даниила Шестакова суд приговорил к 9 месяцам исправительных работ за попытку разместить на сайте «Бессмертного полка» фотографию генерала Андрея Власова. Об этом рассказала адвокат «Агоры» Анастасия Шардакова. Кроме того, изъятый у Шестакова компьютер пойдет в доход государства. В приговоре также сказано, что 15% заработной платы молодого человека будет удерживаться в пользу государства.

Шестакова признали виновным в реабилитации нацизма (ч. 3 ст. 354.1 УК РФ — распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы, связанных с защитой Отечества, совершенное публично). Уголовное дело возбудили в мае после онлайн-трансляции акции «Бессмертный полк». В ходе нее среди военнослужащих РККА появилась фотография генерала Власова. По мнению прокуратуры, Даниил Шестаков «распространил сведения, выражающие явное неуважение к обществу».

По версии прокуратуры, Даниил Шестаков осознанно разместил на сайте проекта «Бессмертный полк» фото признанного изменника родины генерала Власова.https://t.co/m4FCDCR1jM — Пятый канал Новости (@5tv) November 6, 2020

Адвокат Шардакова, в свою очередь, настаивала, что Шестаков, действительно, направил заявку с фотографией генерала Власова, но в итоге она была заблокирована сотрудником, который занимается проверкой. «То есть кроме него фото Власова никто и не видел», — говорила адвокат. В прениях представитель прокуратуры запросила для Шестакова 10 месяцев исправительных работ. Анастасия Шардакова намерена обжаловать приговор.

Публикация фотографий нацистов в онлайн-акциях «Бессмертного полка» стала поводом для возбуждения уголовных дел во многих регионах России. В основном суды приговаривали обвиняемых к штрафам и обязательным работам, а вот в казанцу Мухаммеду Эль-Айюби обвинение запросило 1 год и 11 месяцев колонии общего режима, дело на которого поступило в Верховный суд Республики Татарстан ещё в августе текущего года. Блогер принёс извинения за свой поступок как официально, так и в социальных сетях. В последнем слове молодой человек сказал, что он не нацист, в его помыслах не было желания обесценить подвиги ветеранов Великой Отечественной войны, а также заявил о своей готовности выплатить любой штраф и работать в пользу государства. Как следует из карточки суда, приговор Эль-Айюби огласят 2 декабря.

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Возможно, именно происшествие с публикацией фотографий нацистов и коллаборантов времён ВОв на акциях «Бессмертного полка» привело в движение и без того неуёмный депутатский креатив. Так, в день вынесения приговора Шестакову появился пакет законопроектов Ирины Яровой, которым вводятся миллионные штрафы за отрицание «фактов, установленных приговором Международного военного трибунала» и «публичное распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны», в том числе в интернете.

Но по уровню абсурда инициативу Яровой «обскакал» пакет поправок, запрещающий демонстрацию изображений лиц, признанных виновными в совершении преступлений в соответствии с приговором Нюрнбергского трибунала. Его авторами стали депутаты Е.А.Ямпольская, В.И.Пискарев, П.О.Толстой, Е.Г.Драпеко, С.Б.Савченко, О.М.Германова, Н.Н.Пилюс, О.М.Казакова, А.М.Шолохов, В.В.Бортко, А.А.Гетта. Народные избранники хотят ввести административную ответственность за соответствующие публикации и штрафовать граждан на суммы до 50 тысяч рублей.

В Госдуму внесён законопроект, запрещающий демонстрацию изображений лиц, признанных виновными по Нюрнбергскому трибуналу.

Мы считаем, что это может нанести серьёзный удар в т.ч. по литературе и энциклопедиям https://t.co/oQ0cFXQL2t — РосКомСвобода (@RuBlackListNET) November 27, 2020

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Верховный суд Республики Башкортостан отменил 30 тысяч рублей штрафа, назначенные в сентябре текущего года Советским районным судом Уфы левому активисту Альберту Рахматуллину по делу об оскорблении власти — ч. 3 ст. 20.1 КоАП. В социальных сетях активист заявил, что изначально считал дело сфабрикованным.

Ранее Рахматуллин был признан виновным в мелком хулиганстве, которое выразилось в публикации в социальной сети «ВКонтакте» сообщений, оскорбляющих президента России Владимира Путина, главу Башкирии Радия Хабирова и спикера Курултая республики Константина Толкачева и содержащих ненормативную лексику. Активист в суде первой инстанции вину не признавал, заявлял, что страница, на которой публиковались посты, ему не принадлежала, сами эти посты уже удалены.

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Адвокат Светлана Герасимова готовит кассационные жалобы на решения Верхнепышминского городского суда, который оштрафовал экс-схиигумена Сергия за фейки о коронавирусе и экстремизм. Напомним, по ст. 20.3.1 КоАП (возбуждение ненависти либо вражды) он был оштрафован на 18 тыс. руб. По ч.9 ст. 13.15 (злоупотребление свободой массовой информации) — на 90 тыс. руб. Поводом для этого послужила запись проповеди на вечерней службе в конце апреля текущего года, распространенная в интернете. На ней экс-схиигумен Сергий критиковал федеральные власти и церковь за закрытие храмов во время режима самоизоляции. Позже он был лишен сана и отлучен от Церкви.

«Мы сейчас подаем кассационные жалобы на решения по обоим административным делам. Если российский суд нас снова не услышит, то мы пойдем в ЕСПЧ», — сказала адвокат. По её мнению, в словах Сергия нет составов административных правонарушений, и все вопросы, которые звучали в проповеди, касаются исключительно церкви и религии.

Недавно на сайте Патриархии появился «реестр лжесвященников», куда был внесён и бывший схиигумен Екатеринбургской епархии.

На сайте патриархии появился раздел «Борьба со злоупотреблениями в сети Интернет». Среди занесенных в список оказался и мятежный бывший схиигумен Екатеринбургской епархии Сергий (Николай Романов) Со списком можно ознакомится по ссылке: https://t.co/03hI3b3qqJ pic.twitter.com/TbOyrDOaJz — Мирянин (@orthodoxjob) November 20, 2020

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Глава муниципального округа Красносельский Илья Яшин выиграл суд у «повара Путина» бизнесмена Евгения Пригожина. Речь идет о публикации в РИА ФАН, которое подконтрольно Пригожину. В конце прошлого года вышел материал, в котором Яшина обвинили в мошенничестве при проведении новогоднего праздника. Защита муниципального депутата сумела доказать в суде, что опубликованная информация является клеветой.

Яшин молодец какой — выиграл суд у Пригожина.

Бывает и такое! https://t.co/X2805J4Brn — Leonid Volkov (@leonidvolkov) November 10, 2020

Помимо штрафа суд обязал РИА ФАН удалить материал с сайта и опубликовать опровержение.

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Суд в Пензе признал трансгендерную девушку виновной в призывах к экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280 УК) и приговорил ее к одному году колонии условно с двумя годами испытательного срока. С начала июля против неё завели дело в связи с комментарием в соцсети о революции и насилии в отношении представителей власти. Киру доставили на допрос, где ее обзывали «геем», угрожали, что «упекут по полной», если она не признается, и ударили головой об стену. Ее вынудили произнести на камеру признательные показания, которые ей продиктовали. После этого у нее дома прошел обыск, в ходе которого изъяли два компьютера, телефон и сим-карты.

По ходу процесса Киру помещали на обследование в психоневрологический диспансер, где у нее отбирали гормональные препараты.

Девушку признали виновной в «публичных призывах к экстремистской деятельности через интернет» из-за комментария под постом о невыплатах врачам, работающим с коронавирусными больными https://t.co/HMLNJuVmh8 — МБХ медиа (@MBKhMedia) November 11, 2020

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В ЕСПЧ была зарегистрирована первая жалоба по делу о фейках, касающихся темы пандемии коронавируса. В Страсбург обратилась хозяйка приюта для животных из Липецка Екатерина Бильбао.

Объявленный ею сбор денег на скотч и тонометры для местных медиков весной 2020 года, сопровождаемый сообщением о дефиците медикаментов и оборудования, суд счел недостоверной информацией и оштрафовал Бильбао на 30 тыс. рублей.

Первая жалоба по делу о коронафейке зарегистрирована в ЕСПЧ https://t.co/eBZxoYjsMd В Страсбург обратилась жительница Липецка Екатерина Бильбао, которая в апреле сообщила о нехватке лекарств и оборудования в Липецкой областной больнице, за что суд оштрафовал её на 30 тыс.рублей — РосКомСвобода (@RuBlackListNET) November 12, 2020

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Суд оштрафовал екатеринбургскую активистку Татьяну Знак на 15 тыс. рублей за пост с историей знакомого, госпитализированного в ГКБ №20. Ее признали виновной в распространение фейка о ситуации с лечением COVID-19 в городе. Сейчас у женщины арестованы банковские счета и машина.

Активистка считает, что дело о «фейк-ньюз» на нее завели после обращения в прокуратуру с требованием остановить уничтожение реки и деформацию берега Исети. Она пытается добиться запрета на работы застройщика «Эфес» вдоль берега реки возле ТРЦ «Глобус».

Телеграм-канал «РОСштраф» попросил помочь Татьяне Знак оплатить штраф. Идет сбор средств.

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В Самаре продолжается судебный процесс над татарстанским активистом Каримом Ямадаевым. На недавнем заседании он сообщил о том, что серьёзно болен и ему не оказываютв изоляторе необходимую медицинскую помощь.

Блогеру вменяется нарушение двух статей УК — ч.2 ст. 205.2 УК РФ (оправдание терроризма) и ст. 319 УК РФ (оскорбление власти). В качестве собственно преступления в деле фигурирует первая и единственная серия веб-сериала «Судья Грэмм», которую подсудимый опубликовал на видеохостинге YouTube. В сериале некий судья, роль которого исполняет сам Ямадаев, приговаривает к смерти Дмитрия Пескова и Игоря Сечина, после чего исполняет наказание. Третьего «подсудимого», Владимира Путина, которого сыграл манекен, похоже, планировали казнить в последующих сериях, которые так и не вышли.

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В Санкт-Петербурге активистке Елизавете Вернер пригрозили обыском и изъятием техники, если она не перестанет писать в своем блоге тексты на политические темы. Об этом она сообщила «Северо-Запад. МБХ медиа»:

«Вчера меня вызвали в 17 отдел полиции к инспектору по делам несовершеннолетних. Она спрашивала про мое задержание 5 сентября. Сказала, что может сделать так, чтобы меня посадили, а дело передали в ФСБ. Инспектор также пригрозила мне, что если я не удалю из блога посты про политику, ко мне приедут с обыском и заберут всю технику».

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Девушка была задержана в начале сентября после акции «Кормим голубей». Она стояла у Гостиного двора с ватманом, на котором ничего не было написано. Однако, сотрудники полиции расценили ее действия как одиночный пикет и потребовали свернуть пустой плакат.

Психдиспансер за пустой плакат За пикетирование с пустым плакатом была задержана 15 летняя Елизавета Вернер. После задержания полиция угрожала ей насильственной госпитализации в психдиспансер. Алексей Барич @WingedByLiberty взял у Елизаветы интервью.https://t.co/X2pyIoChfN pic.twitter.com/yhFBHQaasa — ЛПР Петербург (@spblpr) October 24, 2020

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В ЕСПЧ пожаловался житель Калуги Иван Любшин, приговоренный к пяти годам колонии за три высказывания в соцсети «ВКонтакте». Следствие и российские суды посчитали, что опубликовав мнение о подрыве здания ФСБ в Архангельске, Любшин оправдал террористические действия (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Блогер и его адвокат в жалобе в ЕСПЧ указывают, что приговор несоизмерим с содеянным — тем более что высказывания собрали всего 16 лайков, а значит, коснулись малого числа людей. Дело Любшина — одно из почти двух десятков, возбужденных за высказывания об архангельском взрыве.

В Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) пожаловался житель Калуги Иван Любшин, приговоренный к пяти годам колонии за три высказывания в соцсети «ВКонтакте». https://t.co/ueiCGhyDuJ — Пиратская партия (@ru_pirateparty) November 17, 2020

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В Краснодарском крае прошли обыски по делу о деятельности «Открытой России». Сотрудники силовых ведомств пришли с обысками к депутату районного совета Ейска Александру Коровайному, координатору «Эковахты» Андрею Рудомахе, к активистам Виктору Чирикову и Леониду Малявину. В отношении пенсионера Леонида Малявина возбуждено уголовное дело по ст. 284.1 УК РФ («Осуществление деятельности нежелательной организации»). Он подозревается в сотрудничестве с британской неправительственной организацией Open Russia, деятельность которой по решению генпрокуратуры РФ признана нежелательной в России.

Как выяснилось позже, силовики посчитали правонарушением то, что Малявин сделал на своей странице в «ВК» репост новость «Открытых медиа» под заголовком «В Китае создали первый гибридный эмбрион обезьяны и человека».

На этом видео силовики ломают ворота в офис, где могут находиться свидетели перепоста пенсионером Леонидом Малявиным новости "В Китае создали первый гибридный эмбрион обезьяны и человека". https://t.co/qPvNUWBPSL Плачь, Кафка! pic.twitter.com/3SYlbhFNtS — Грани.Ру (@GraniTweet) November 18, 2020

Позже по делу Малявина допросили бывшего координатора «Открытой России» в Краснодаре Яну Антоноклименченкову. В прошлом году против неё было возмуждено дело всё по той же «нежелательной» теме за то, что она перепостила в Facebook ролик «Открытки» о нехватке школ в Краснодаре. За это суд оштрафовал её на 15 тысяч рублей. А в начале октября уже текущего года Антонова была приговорена к 240 обязательных работ по всё той же статье за несколько репостов «МБХ Медиа». Активистка намерена обжаловать это решение.

Минутка абсурда. Уголовное дело на пенсионера Леонида Малявина завели за репост новости «Открытых медиа» о том, что в Китае создали первый гибридный эмбрион обезьяны и человека. До 6 лет лишения свободы по статье 284.1 УК. pic.twitter.com/OF7TTamtgF — Открытка (@openrussia_team) November 18, 2020

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ЕСПЧ коммуницировал жалобу, поданную правозащитниками в интересах похищенного в Геленджике уроженца Чечни Салмана Тепсуркаева. Коммуникация жалобы стала рекордно быстрой, отметили в «Комитете против пыток». Напомним, широкий резонанс в Чечне и за её пределами вызвало видео, где Тепсуркаев садится на бутылку, поясняя, что делает это в наказание за сотрудничество с критикующим чеченские власти Telegram-каналом 1Аdat. На связь с родными активист больше не выходил. «Комитет против пыток» обнародовал видео, где некие люди уводят Тепсуркаева из гостиницы в Геленджике, но полиция города отказалась проводить расследование.

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Участника протестов во Владивостоке Георгия Какабадзе арестовали на 7 суток за пост в Instagram с изображением Президента РФ Владимира Путина в форме нацистской Германии. Активиста обвинили по двум статьям КоАП: ст. 20.3 «Публичная демонстрация нацистской символики» и ст. 20.1 «Неуважение к власти». Публикация была сделана около года назад. В данный момент активист уже на свободе.

Георгий Какабадзе собирался 21 ноября встречать из спецприёмника водителя «Фургаломобиля» Ростислава Смоленского. Но 19 ноября сам был задержан за пост в инстаграме и получил 7 суток ареста. Сегодня активист вышел на свободу. pic.twitter.com/npYkBtxHcl — Штаб Навального в Хабаровске (@teamnavalnykhv) November 26, 2020

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ФСБ возбудила дело на тюменского блогера Алексея Кунгурова за экстремизм и призывы к терроризму. Соответствующее ходатайство поступило в Лефортовский суд Москвы. Дело заведено за возбуждение ненависти или вражды («экстремизм», часть 1 статьи 282 УК РФ) и за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или оправдание терроризма (часть 1 статьи 205.2 УК РФ), уточнили в суде.

Позже суд сообщил, что блогер обжаловал заочный арест.

Тюменский блогер Алексей Кунгуров обжаловал решение Лефортовского суда заочно арестовать его по обвинению в призывах к террористической деятельности и возбуждении ненависти.https://t.co/7teKWbYp9S — Znak.com (@znak_com) November 25, 2020

Это не первый случай, когда Алексей Кунгуров подвергается судебным преследованиям за блогерскую деятельность. В декабре 2016 года Тюменский областной суд признал его виновным по ч.1 ст.205.2 УК РФ («Оправдание терроризма») за пост, в котором блогер выступил с критикой военной операции российских сил в Сирии.

В ноябре 2019 года Ленинский райсуд Тюмени арестовал Алексея Кунгурова на 15 суток за возбуждение вражды и унижение человеческого достоинства (ст.20.3.1 КоАП РФ). А в октябре 2020 года Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга постановил удалил пост блогера об отсутствии средств для тестирования на коронавирус в российских больницах.

Блогер сообщил «МБХ Медиа», что уже год как уехал из РФ и возвращаться не собирается.

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Екатеринбурженку Веру (Элис Фэндом), которой вменяли пропаганду «нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних с применением сети Интернет» из-за ведения паблика знакомств «ВКонтакте», приговорили к штрафу в размере 50 тыс. рублей. Об этом It’s My City рассказала юристка Ресурсного центра для ЛГБТ в Екатеринбурге Анна Плюснина, представляющая интересы девушки.

Судебное заседание проходило в судебном участке № 6 Верх-Исетского судебного района. Суд закрыли от СМИ.

В ходе заседания Плюснина пыталась доказать, что состав правонарушения отсутствует. По мнению защиты, размещение анкет в сообществе не может являться пропагандой. Приговор еще не вступил в силу. Вера и Анна Плюснина будут обжаловать решение судьи в Верх-Исетском районном суде.

Суд признал екатеринбурженку Веру (Элис Фэндом) виновной в пропаганде ЛГБТ среди несовершеннолетних за ведение паблика знакомств «ВКонтакте». Ей назначили штраф 50 тыс. рублей. Решение собираются обжаловать. https://t.co/kpvSfiAnwT — It's My City (@itsmycityekb) November 19, 2020

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Судебное заседание по уголовному делу блогера Алексея Закружного, известного как Лёха Кочегар, перенесли на 20 января 2021 года, потому что у него появился новый адвокат, сообщил Закружный. Причем, как заметила «Чита.ру», личные данные обвиняемого скрыты из картотеки дел Железнодорожного суда.

Ранее забайкальский СК завел на Закружного уголовное дело по ч. 3 ст. 212 УК РФ (призывы к массовым беспорядкам) и по ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к экстремистской деятельности, совершенные с использованием интернета) из-за размещения на YouTube-канале соответствующих видеороликов.

«РосКомСвобода» по косвенным признакам нашла карточку с его делом на сайте суда, где подтверждается информация о том, что следующее слушание состоится уже в январе.

Блогера Алексея Закружного, известного как Леха Кочегар, обвиняют по статьям о призывах к массовым беспорядкам и призывах к экстремизму в интернете. Дело против него возбудили в мае 2020 годаhttps://t.co/8PvbbGV8DG pic.twitter.com/cL5rkNVZOc — ОВД-Инфо (@OvdInfo) November 22, 2020

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Алексея Тюрина, гражданского активиста из Астрахани, этапировали в колонию-поселение (ИК-3) в Волгоградскую область. Тюрина признали виновным по статье о призывах к экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280 УК). Ленинский районный суд Астрахани в конце июля приговорил Тюрина к полутора годам колонии с лишением права администрировать сайты 2 года. Дело возбудили из-за публикаций активиста в Facebook.

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Громкая история случилась в Канске (Красноярский край). Там преследованию подверглись несколько школьников, увлекающихся анархизмом и попавшихся на глаза ФСБ летом текущего года, когда расклеивали листовки в поддержку Азата Мифтахова. После того, как сотрудники силового ведомства получили доступ к их чату, подросткам предъявили достаточно серьёзные обвинения — «Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности», и недавно статью переквалифицировали на более тяжкую — «Организация террористического сообщества и участие в нём».

Весь процесс расследования проходит в закрытом режиме, поэтому достоянием общественности становятся лишь обрывки происходящего, но, как утверждает Baza, одним из поводов для обвинений стал тот факт, что школьники построили в игре Minecraft здание ФСБ и ради забавы планировали его взорвать. В ходе допроса двое задержанных под давлением и угрозами признали вину, пользуясь советами государственного адвоката, и их посадили под домашний арест. Третьего члена «террористической ячейки» силовикам расколоть не удалось, и его поместили в СИЗО.

В Красноярском крае ФСБ обвинила 14-летних школьников из города Канск в создании террористического сообщества https://t.co/F7MGyIZqs6 — Новости Эхо Москвы (@EchoMskNews) November 22, 2020

Родственники подростков заявили, что их детей пытаются сделать фигурантами дела, похожего на дело «Нового величия». О признании вины школьники, по их словам, сильно жалеют и настаивают на том, что сделали это по требованию следователей.

Думаю будет справедливо, если следователи, обезвредившие столь опасных "террористов", будут всю оставшуюся жизнь получать деньги, ордена и квартиры тоже в Майнкрафт!😁 — Жизнь в России (@RussianLifes) November 23, 2020

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Житель Жуковского предстанет перед судом по делу об экстремизме, сообщили в пресс-службе ГСУ Следственного комитета (СК) РФ по Московской области. «Следователем следственного отдела по городу Раменское ГСУ СК России по Московской области завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Жуковского, обвиняемого в совершении трех преступлений экстремистской направленности (п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ). Собранные по уголовному делу доказательства и заключения экспертиз легли в основу обвинения. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Раменский городской суд для рассмотрения по существу», — рассказали в ведомстве.

По данным следствия, обвиняемый разместил в соцсети «ВКонтакте» и на YouTube видеоролики собственного производства и авторства, в которых содержатся призывы к насильственным действиям против сотрудников правоохранительных органов. В ходе расследования дела проведены обыски в жилище обвиняемого, изъяты электронные носители информации, допрошены не менее 20 человек, а также проведены три психолого-лингвистические экспертизы и амбулаторная комплексная психолого-психиатрическая экспертиза.

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Южный окружной военный суд признал виновным жителя Краснодарского края Валерия Клименченко в оправдании терроризма, призывах к теракту и в публичном оскорблении представителей власти — ч. 2 ст. 205.2, ст. 319 УК РФ. Ему назначено четыре года и один месяц лишения свободы в колонии общего режима.

Клименченко стал одним из почти двух десятков человек, попавших под следствие за комментарии о самоподрыве Михаила Жлобицкого в приёмной архангельского ФСБ.

Блогер Валерий Клименченко стал пятым человеком, отправившимся в колонию за высказывания о взрыве в архангельском УФСБ. https://t.co/6FF8gKcgml — Афиша Daily (@afisha) November 23, 2020

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В Красноярском крае завершено расследование дела в отношении 26-летнего жителя Березовского района, обвиняемого в преступлении террористической направленности. Об этом рассказали в региональном управлении СКР.

Как указывается в деле, которое было возбуждено по материалам ФСБ, осенью 2019 года обвиняемый со своего аккаунта в соцсети оставил к публикациям других пользователей несколько комментариев с оправданием терроризма и призывами к терактам. Красноярца арестовали, следователи инкриминировали ему ч. 2 ст. 205.2 (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма и пропаганда терроризма с использованием интернета). Ему грозит от пяти до семи лет лишения свободы.

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Как уже неоднократно заявляли правозащитники, власти всё активнее применяют антитеррористическое законодательство в делах об онлайн-высказываниях.

В частности, увеличение дел об оправдании терроризма наблюдает «Агора»:

кубанской активистке Дарье Полюдовой по этой статье суд продлил стражу до одного года (арестована в январе);

башкирский активист Айрат Дильмухаметов осужден на 9 лет строгого режима за публикации в интернете, из них 6 лет — за оправдание терроризма онлайн (апелляция назначена на начало декабря);

здесь же кейс Ивана Любшина из Калуги, о котором мы писали выше;

за текст о Жлобицком, как и в случае с Любшиным, с Клименченко и другими пользователями Сети, была летом осуждена Светлана Прокопьева (штраф 500 тысяч рублей).

«Если сравнить число осужденных за оправдание терроризма, высказанной оффлайн и онлайн, то тренды видны еще ярче, — отмечает глава «Агоры» Павел Чиков. — В начале 2017 г. 88% осужденных по этой статье не были связаны с постами в интернете. Затем в конце 2018 г. (как раз в октябре теракт в ФСБ Архангельска) число офлайн и онлайн оправдателей терроризма сравнивается, а в 2020 г. 3 из 4 осужденных наказаны за публикации в интернете».

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Суд в Башкортостане оштрафовал экоактивистку Диляру Ахуньянову по «закону о митингах» за Instagram-фотосессию в поддержку сохранения башкирских шиханов. Ей вменяли нарушение установленного порядка проведения акции — ч. 5 ст. 20.2 КоАП. Девушка намерена обжаловать решение суда.

Диляру Ахуньянову оштрафовали на пять тысяч рублей за фото на горе. Активистка и адвокаты называют дело абсурдным — вроде "пикета в тундре".https://t.co/cwIteApnDv pic.twitter.com/DDDAhgGPbW — Activatica (@Activatica) November 28, 2020

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Ленинский районный суд Тюмени оставил без рассмотрения иск прокуратуры к блогеру Юрию Рябцеву из-за видео о зарплатах местных депутатов и приватизации. Прокуратура увидела в нем нарушения правил порядка агитации (ст. 5.12 КоАП). Представлявшая интересы Рябцева юристка «Центра защиты прав СМИ» Екатерина Шмыгина рассказала, что суд не стал рассматривать иск, поскольку прокуратура не указала, какие именно фрагменты нужно проанализировать на наличие запрещенной информации.

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Судебный участок мирового судьи № 257 назначил Алексею Навальному 5 тысяч рублей штрафа за отказ удалять информацию о компании «Московский школьник», связанной с Евгением Пригожиным. Навального признали виновным в неисполнение требований о прекращении распространении информации (ч. 1.2 ст. 17.15 КоАП). Суд сослался на решение Арбитражного суда, согласно которому ФБК, Навальный и Любовь Соболь обязаны опровергнуть сведения, порочащих репутацию «Московского школьника». Как рассказал глава юридического отдела ФБК Вячеслав Гимади, Навальному пока не сообщали о штрафе.

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В Сочи недавно задержали архитектора Михаила Калямина. Его близкие связывают задержание с публикациями в интернете. Об этом ОВД-Инфо сообщил его знакомый Дмитрий Доровских. По словам Доровских, в конце сентября у Калямина в доме произвели обыск, ему не представили документов, однако изъяли компьютер.

В начале ноября Калямина вызвали на беседу в ФСБ и взяли с него объяснения касательно публикаций. 24 ноября он успел сообщить, что к нему домой пришли силовики, и больше на связь не выходил. Вероятно, Калямину инкриминируют экстремистскую статью. Росфинмониторинг внес его в список лиц, по данным государства, причастных к экстремистской деятельности.

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Как видим, поводов для наказаний за высказывания в интернете становится всё больше, что несомненно накладывает отпечаток на поведение россиян в онлайн. Но, кроме и без того широкого перечня поводов для штрафов и посадок, власти вводят новые нормы, видимо, направленные на усиление цензуры и дальнейшее запугивание пользователей. Так, Госдумой были приняты законы о наказаниях за призывы к отчуждению территорий РФ, причём с использованием интернета или СМИ штрафы будут выше, а при повторном деянии в течение года приходит ответственность уже уголовная.

МВД собирается сделать отдельным составом преступления склонение и пропаганду потребления наркотиков, поэтому прогнозируем, что любая дискуссия по этой теме будет нещадно выдавливаться из информационного поля россиян.

В Госдуму был внесён большой пакет поправок об иностранных агентах, расширяющий это понятие и на физических лиц тоже, а также запрещающий распространять им информацию в СМИ и интернете без указания на то, что он выполняет функции иностранного агента.

Как уже говорилось выше, Ирина Яровая внесла законопроекты об усилении ответственности за «реабилитацию нацизма», а на днях группа депутатов зарегистрировала пакет поправок, запрещающих вообще демонстрировать изображения людей, признанных виновными в совершении преступлений в соответствии с приговором Нюрнбергского трибунала. Так что мы сейчас наблюдаем совершенно очевидное усиление цензуры в Сети, поэтому правоохранители прогнозируемо будут рапортовать о росте преступлений экстремистского характера, количество которых увеличится за счёт случаев, когда ранее дозволенные темы «внезапно» станут табуированными.

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