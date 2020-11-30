Властям предложили ввести единую регистрацию в каршерингах

Институт развития правового общества (ИРПО) предлагает увеличить штрафы за утечку персональных данных пользователей каршеринга и усложнить процедуру регистрации пользователей в приложениях каршеринга. Меры нужны для снижения рисков утечки данных пользователей и использования этих данных мошенниками. Письмо с предложениями ИРПО направил руководителю Роскомнадзора Андрею Липову (документ есть в распоряжении «Ведомостей»).

Сейчас, по мнению ИРПО, личные данные пользователей каршеринга недостаточно защищены. Институт предлагает унифицировать процедуру регистрации и предоставления документов для всех каршеринговых фирм в стране. В том числе ввести «водяной знак» с наименованием компании и наносить его на фото пользователя и сканы документов, которые он предоставляет при регистрации. В случае утечки этих данных правоохранительные органы точно будут знать её источник. Это также может предотвратить использование тех же фото для мошеннических целей. Например, при получении кредита в банке.

ИРПО предлагает в 10 раз повысить штрафы за несоблюдение условий по сохранности персональных данных (п. 6 ст. 13.11 КоАП). В таком случае они составят до 20 000 руб. для физлиц, до 100 000 руб. для должностных лиц, до 200 000 руб. для ИП и до 500 000 руб. для юрлиц. Виновных также предлагают обязать возместить ущерб пострадавшим от утечки.

В крупных каршеринговых компаниях отрицают, что в этой сфере часты утечки персональных данных. Если единичные случаи и происходили, то «на заре развития отрасли» у отдельных мелких компаний.

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