«Бесогон»: должен остаться только один

Московский городской суд удовлетворил иск студии «ТРИТЭ» Никиты Михалкова о запрете использования в интернете фрагментов передачи «Бесогон». Об этом сообщает пресс-служба суда, а также сам блогер Роман Ерохин, к которому и был подан иск:

«Репост, похоже, теперь что-то противозаконное. Наверное вслед за налогом на болванки усатый шмель и астрологи обьявят наступление недели налога на репосты (смайлик сарказма). А повышенный налог, вероятно, будет на репост передачи Бесогон ТВ Никиты Михалкова, основанной на показе чужих видео и зачитывании чужих статей, ведь именно это является основным контентом программы».

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Ерохин является создателем и владельцем сайта besogon.tv. С 2011 года на этом сайте он размещает выпуски программы Михалкова, что и стало поводом к подаче иска студией «ТРИТЭ».

В сентябре текущего года Мосгорсуд принял обеспечительные меры в отношении сайта, а на недавнем заседании удовлетворил требования истца о запрете блогеру размещать на своём сайте выпуски «Бесогона», а также об удалении уже выложенных роликов с программой.

Ерохин не согласен с мнением суда, поскольку видео он не «перезаливал», а лишь выкладывал ссылки на него, поэтому он намерен обжаловать это решение.

«Первый раунд рассматриваю для себя как тестовый и разминочный, несмотря на вердикт, потому что впереди финал: суд следующей инстанции, апелляция», — сообщил Ерохин. Он также отметил, что суд не проанализировал его письменные возражения по делу, и продолжает настаивать на отсутствии нарушения авторских прав на контент «Бесогона», поскольку только цитировал выпуски, делился ими с подписчиками.

Сам он смотрит на это судебное разбирательство с иронией, и весь процесс ему интересен как опыт «противостояния в одиночку, не на своём поле, где ничего не понимаешь».

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