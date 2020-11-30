Больше всего данных среди приложений собирают соцсети и «Госуслуги»

Крупнейшие российские соцсети, а также сервис госуслуг собирают и обрабатывают больше всего пользовательских данных, подсчитали аналитики информационно-аналитического агентства TelecomDaily. Об этом пишет РБК. «ВКонтакте», «Госуслуги» и «Одноклассники» вошли в первую тройку топ-100 мобильных приложений для платформ Android и iOS.

«При этом «ВКонтакте» знает о своих посетителях буквально все: в качестве белых пятен остались разве что рост и вес, а также серийный номер телефона», — отметили в TelecomDaily.

В топ-20 рейтинга также попали сервис объявлений «Юла», маркетплейсы AliExpress и «Беру!», Uber.Russia, приложения Тинькофф Банка, Сбербанка, нескольких зарубежных компаний и онлайн-ретейлеров.

Авторы исследования проанализировали приложения по 30 категориям собираемых данных: имя, электронный адрес, номера мобильных телефонов, возраст, пол, данные о семейном положении, образовании и работе, родственниках, интересах, текущее местоположение, серийный номер устройства и т.п. Для изучения они устанавливали приложения на смартфоны, анализировали их политики конфиденциальности. Собираемые данные об устройстве оценивались на основе данных публичных сервисов AppCensus, AppSearch и Exodus Privacy.

Сбор приложениями информации по всем 30 категориям принимался за 100%. TelecomDaily учитывала и те случаи, когда сведения были отмечены как необязательные для заполнения (компании часто помечают таким образом, например, данные о поле или возрасте).

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