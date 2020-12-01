ЕС планирует вводить против стран санкции за распространение фейков

Еврокомиссия предложит ввести санкции против «иностранных субъектов», распространяющих дезинформацию, таких как Китай или Россия. Об этом со ссылкой на проект «Плана действий в области европейской демократии» (The European Democracy Action Plan) сообщило «Радио Свобода». Это первый случай, когда исполнительный орган ЕС официально выдвинет идею ограничений за дезинформацию.

В документе Еврокомиссии говорится, что «некоторые третьи страны, в частности Россия и Китай, проводили операции влияния и кампании по дезинформации о ситуации с коронавирусом в Евросоюзе, соседних странах и во всем мире, стремясь подорвать демократическое обсуждение, усилить социальную поляризацию и улучшить собственный имидж».

В «Плане действий» приводятся и конкретные данные специального подразделения Европейской службы внешних действий, которое отслеживает российские фейки. Так, на сегодняшний день ведомство выявило более 500 примеров прокремлевской дезинформации по COVID-19 в этом году и более 10 тыс. примеров прокремлевской дезинформации с момента начала мониторинга в 2015 году.

В качестве мер реагирования ЕС может «более системно использовать весь спектр имеющихся инструментов для противодействия иностранному вмешательству и операциям влияния, а также их дальнейшему развитию». В частности, Еврокомиссия говорит о публичном сообщении о методах распространения дезинформации и введении санкций за повторные нарушения.

Документ ЕС также предлагает ужесточить правила в отношении онлайн-платформ, которые могут использоваться для распространения ложного и вводящего в заблуждение контента и у которых отсутствует прозрачность в применении алгоритмов распространения информации в интернете.

«План действий» Еврокомиссия должна составить уже ко 2 декабря.

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