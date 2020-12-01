СКР обвинил СМИ в желании привлечь к себе внимание темой «экстремистского» высказывания Навального

Главное следственное управление СК по Москве не начинало проверку апрельского выступления Алексея Навального по статье о призывах к экстремизму, объявила представитель ведомства Светлана Петренко:

«Надо распространять только проверенные сообщения, исходящие от официальных источников, а не ссылаться на анонимные источники, которые иногда преднамеренно используют ложную информацию для привлечения внимания к отдельным персонам».

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О возможной проверке «московскими следователями» высказываний оппозиционного политика сообщил ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Агентство заявило, что дело касается апрельского эфира Навального на «Эхе Москвы», где он рассказывал о кампании «5 шагов для России» (программа поддержки экономики и граждан во время пандемии). Ведущий рассказал о мнении, что власти планировали нечто подобное, но после заявлений Алексея Навального специально не будут этого делать.

«Я слышал такое мнение. Но знаете, если наша власть такова, что она ради того, чтобы не сделать мне что-то приятное, они хотят оставить голодными 60 миллионов человек, — такую власть нужно точно свергать прямо сейчас, вполне вероятно, даже насильственный образом», — ответил он.

Оппозиционер прокомментировал новости о возможной проверке его слов. Он считает, что власти не хотят допустить его возвращения в Россию, заявляя также, что не отказывается от своих слов.

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов заявил, что не видит в этих высказываниях нарушения. «Ну пересмотрел я эфир с Навальным, экстремизма там конечно нет — потому и более полугода никто претензий не предъявлял ему, но вспомним, что Егора Жукова осудили и за меньшее по этой статье. Задача — напугать, чтобы не вернулся в Россию. Чего уж тут»,— написал он в Telegram.

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