Сбербанк запустил сервис цифровой медицины на основе ИИ

«СберЗдоровье», «СберМед ИИ» и «Лаборатория по искусственному интеллекту» из группы Сбербанка запустили онлайн-сервис по предварительной диагностике, сообщает РБК. Это инструмент, который призван помочь людям понять, нужно ли им обратиться к врачу. Заболевание определяет искусственный интеллект, после того как пользователь в свободной форме перечисляет симптомы. Точность распознавания находится в диапазоне 75-91% в зависимости от причины болезни: чем подробнее информация о симптомах, тем точнее диагноз.

Обучая нейросеть, разработчики загрузили в неё более четырёх миллионов установленных диагнозов в обезличенном виде. Теперь в «памяти» системы 265 различных диагнозов, что охватывает 95% всех возможных случаев диагнозов россиян при первом обращении в больницы, рассказали в компании. После постановки вероятных диагнозов, система предложит пользователям проконсультироваться с доктором удалённо записаться на прием в клинику через «СберЗдоровье». Сервис работает исключительно на основе машинного обучения, а не советов от врачей, чем отличается от других подобных разработок.

Участники рынка считают направление перспективным, но пока очень рискованным. Так, гендиректор телемедицинского сервиса «Доктор рядом» Денис Швецов назвал использование ИИ правильной идеей, но посчитал, что с этой информацией должны работать врачи, а не пациенты. Руководитель комитета «Пациентоориентированная телемедицина» при Всероссийском союзе пациентов Ирина Каргальская заявила, что сервис может усугубить ситуацию с самолечением. При этом никакой ответственности он нести не будет. Другие эксперты говорили ещё о том, что пока врачи осматривают пациентов быстрее и что незнакомые клинические данных могут искажать картину.

В ближайшее время в сервис планируют добавить диагностику заражения коронавирусом. В случае положительного результата система дополнительно предупредит о подозрении на COVID-19 и предложит человеку обратиться в клинику, сдать ПЦР-тест или вызвать скорую помощь.

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