Большинство пользователей Tor не интересуется преступным контентом

Новое исследование, опубликованное в ведущем американском журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (официальный огран Национальной академии наук США), опровергает один из устоявшихся мифов о Tor. Выяснилось, что лишь малая часть используемого им шифрования приходится на посещение сайтов с незаконным контентом. Поэтому утверждения, что интернет-анонимность в большинстве случаев говорит о желании совершить какое-либо преступление, несостоятельны.

Исследователи восемь месяцев следили за поведением пользователей Tor. Их посещения разделили на две категории: просмотр обычных легальных сайтов и просмотр ресурсов, работающих только в даркнете. Учёные увидели, что лишь 6,7% времени использования Tor во всём мире приходится на сайты даркнета. Причём важно понимать, что не всех из них содержат незаконные материалы, с которыми часто в умах людей ассоциируется даркнет.

Как показало исследование, в демократических странах нелегальные ресурсы посещаются чаще, чем в странах с тоталитарным режимом. Так, в демократических странах на посещение нелегальных ресурсов приходится 7,8% от всего времени в Tor, а в странах, ограничивающих свободу пользователей в интернете, – только 4,8%.

В авторитарных странах даркнет используется для криминальной деятельности реже, чем в демократических странах. При диктатуре анонимность и обход блокировок больше используются в политических целях. В демократических же обществах люди используют подобные инструменты для сохранения приватности, а также чтоб получить некую гарантию, что за ними никто не следит.

По словам исследователей, вопрос — должны ли власти разных стран принимать меры против браузера Tor и подобных ему инструментов, — продолжает оставаться сложным. С одной стороны, они позволяют анонимно совершать различные незаконные действия, однако их использование чаще безвредно, и они также могут защитить голос критики в тоталитарных системах.

