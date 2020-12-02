Центробанк хочет сделать цифровой рубль «третьей формой денег»

Центробанк будет самостоятельно эмитировать цифровые рубли, которые станут третьей формой денег и не будут аналогом криптовалют. Об этом заявил зампред Банка России Алексей Заботкин. Комментируя предложение Сбербанка сделать все безналичные рубли цифровыми, он подчеркнул, что цифровой рубль будет еще одной формой денег, которая будет обращаться вместе с наличными и безналичными.

Центробанк будет самостоятельно эмитировать цифровые рубли, которые станут третьей формой денег и не будут аналогом криптовалют. Об этом заявил зампред Банка России Алексей Заботкин.https://t.co/gBOgNEYPpM — ForkLog (@ForkLog) December 2, 2020

Заботкин отметил, что платформу для нового актива создадут на базе блокчейна и централизованных технологий:

«Это будет гибридная платформа цифрового рубля, созданная и контролируемая Банком России».

.

При этом банки и другие финансовые посредники будут иметь возможность создавать и развивать дополнительные сервисы для работы с цифровым рублем, которые обеспечат его тесную интеграцию с существующими финансовыми продуктами и услугами.

ЦБ будет эмитировать цифровые рубли единолично. Заботкин уточнил, что цифровая валюта будет обязательством Банка России. «Взаимодействие с участниками финансового рынка при распространении цифрового рубля для граждан и юридических лиц будет зависеть от модели, которая в итоге будет выбрана», — сказал он.

При этом виртуальные кошельки не станут анонимными — это не позволит применять их для теневых операций.

Введение цифрового рубля потребует создания дополнительной платежной инфраструктуры. В период разработки проекта Центробанк намерен производить всестороннюю оценку особенностей различных моделей цифрового рубля и технологий его внедрения с точки зрения обеспечения необходимых цифровых свойств для населения и бизнеса, а также требований информационной безопасности.

Платформа цифрового рубля обеспечит конфиденциальность расчетов, но вряд ли она будет предполагать анонимность, отметил Заботкин. Он также назвал маловероятным, что кошельки будут неперсонифицированными.

Центробанк России выпустит цифровой рубль, но он не будет аналогом биткоина https://t.co/q96ZuvglHd — CNews.ru top news (@CNewsRU_tops) December 2, 2020

Зампред ЦБ подчеркнул, что цифровой рубль не будет аналогом криптовалют:

«Цифровой рубль ЦБ обладает такими свойствами денег, как признание его в качестве универсального платежного средства, способностью обменять его на другие формы национальной валюты в соотношении 1:1. Этих свойств частные криптовалюты лишены».

.

Он также заявил, что у криптовалют «нет гаранта», который обеспечивает «легитимность и надежность их создания и использования».

.

.

.