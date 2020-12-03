Face ID для оплаты проезда в метро Москвы появится в 2021 году

Использование Face ID для оплаты проезда в московском метро начнется в следующем году, сообщает «Эхо Москвы» со ссылкой на заммэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова. По его словам, метрополитен даст только инфраструктуру, связанную с биометрией, а персональные платежные данные будут хранится в банках.

«На всех турникетах метро и МЦК уже стоят камеры, которые распознают лица. Наша система позволит распознавать лицо, а если вы подсоединены к банковской карте, где есть ваши биометрические данные, то вы пройдете с открытым турникетом», — сказал Ликсутов.

В июле стало известно, что московский метрополитен потратит 1 393 009 503,12 руб. на оснащение четверти всех вагонов системой распознавания лиц. С помощью камер мэрия сможет в режиме реального времени выяснить возраст, уровень дохода, социальный статус и номер телефона любого пассажира.

До конца года мэрия оснастит системой распознавания лиц около полутора тысяч вагонов из шести тысяч. На каждый вагон планируется по восемь камер, способных распознавать лица. Заявленная цель системы — улучшение комфорта и безопасности граждан, а так же информирование пассажиров обо всех изменениях и новшествах в работе транспортного комплекса Москвы.

В текущей ситуации у мэрии всё плохо с безопасностью данных, но если у людей станут получать добровольное согласие на обработку биометрических данных и все уровни доступа к ним будут защищены, то система имеет право на существование, комментирует инициативу руководитель юридической практики «Роскомсвободы» и управляющий партнёр Центра цифровых прав Саркис Дарбинян.

«Рано или поздно в целях коммерческого использования такие технологии будут применять всё больше компаний. С точки зрения закона подобная система возможна, но только при наличии добровольного согласия людей на обработку биометрии. Причём запрашивать его должен каждый новый оператор данных, то есть не только банки, но и метрополитен», — пояснил юрист.

По его словам, система действительно способна увеличить скорость пассажиропотока на турникетах. Гражданам же можно будет не носить проездные. Однако Face ID есть риски разного рода ошибок, например, ложного срабатывания, указывает Дарбинян. Поэтому должны существовать механизмы обжалования этих ошибок и проверки заявлений по ним. Тогда можно будет сказать, что права потребителей находятся под защитой, заключил эксперт.

Сейчас система Face ID проходит стадию тестирования. Ликсутов отметил, что людей в масках система «распознает с высокой чёткостью». Маска влияет, но распознавать позволяет.

Напоминаем, «Роскомсвобода» проводит кампанию против слежки через распознавание лиц Bancam. В рамках неё мы требуем ввести мораторий на массовое распознавание лиц, пока система видеонаблюдения не станет прозрачной и подотчётной и не будет иметь гарантии защиты от подобных злоупотреблений. Вы можете помочь нам, присоединившись к кампании и подписав петицию на сайте Change.org.

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