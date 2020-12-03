Правообладатели пожаловались в ФАС на Яндекс и MailRu из-за книжного пиратства

Ассоциация по защите авторских прав в интернете (АЗАПИ) направила в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) два заявления с просьбой принять срочные меры в отношении «Яндекса» и Mail.ru Group, сообщили в ассоциации (копии обоих заявлений есть у «Ведомостей»). АЗАПИ представляет интересы 15 крупнейших книжных издательств: «Эксмо», АСТ, «Альпина паблишер», «Азбука-Аттикус», «Манн, Иванов и Фербер» и др.

АЗАПИ попросила ФАС принять меры против «Яндекса» и https://t.co/MXCvdnvvcW Group. По данным ассоциации, из-за пиратства на принадлежащих этим интернет-компаниям ресурсах книгоиздатели ежегодно теряют 3–4 млрд рублейhttps://t.co/3JsbmvZ8ng — Sostav.ru (@sostav_news) December 3, 2020

Ассоциация хочет, чтобы ФАС потребовала от «Яндекса» и Mail.ru Group устранить признаки недобросовестной конкуренции и злоупотребления доминирующим положением.

Издатели считают, что «Яндекс» продвигает через поисковую выдачу нелегальные ресурсы с электронными и аудиокнигами, что нарушает антимонопольное законодательство. Нелегальные копии книг или ссылки на них доступны как в поисковой выдаче «Яндекса», так и на сервисах «Яндекс.Диск», «Яндекс.Музыка» и «Яндекс.Видео», говорится в заявлении. Там отмечается, что пиратские сайты, которые можно найти через поисковик «Яндекса», на 40% состоят из их «зеркал».

Издатели книг также обвинили в этом Mail.ru Group (управляет «ВКонтакте», «Одноклассники», «Мой мир», «Музыка мэйл», «Облако мэйл»). В заявлении указывается, что компания создала дискриминационные условия для правообладателей. В 2019 году Mail.ru Group внедрила во «ВКонтакте» технологию «цифрового отпечатка», которая удаляет книги, схожие с легальными копиями. Несмотря на эффективность этой технологии, компания около года «уклоняется» от ее распространения на другие платформы, считают издатели.

Ежегодно книжные издательства теряют три-четыре миллиарда рублей из-за конкуренции с нелегальными ресурсами.

По мнению книгоиздателей, политика дискриминации «Яндекса» и Mail.ru Group направлена на сохранение доминирующего положения и лояльности пользователей. «Нелегальный контент долгие годы является важным инструментом притяжения новых пользователей и максимального увеличения охвата русскоязычной аудитории для социальных сетей, создавая так называемый сетевой эффект», — отмечается в обращении.

«Но почему же не в «Спортлото»?» — иронизирует директор Ассоциации интернет-издателей Владимир Харитонов над тем, кому книгоиздатели направили жалобы, ссылаясь на Telegram-канал «43 секунды», который считает, что «предмета для разбирательства именно со стороны ФАС в данном случае нет».

В жалобах АЗАПИ также сказано, что из-за пиратства на принадлежащих «Яндексу» и Mail.ru Group ресурсах книгоиздатели ежегодно теряют 3-4 млрд рублей.

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