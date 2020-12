Управлять раздающими интернет стратостатами Loon будет искусственный интеллект

Alphabet продолжает развивать свой проект Loon, цель которого — создание коммуникационной сети на больших площадях с помощью передатчиков на воздушных шарах в стратосфере. В октябре текущего года компания рассказала, что один из её стратостатов для раздачи интернета установил рекорд по продолжительности полёта в стратосфере, проработав почти год — в мае 2019 года он вылетел из Пуэрто-Рико, а в марте 2020 года приземлился в Мексике, пробыв в полёте 312 дней.

До этого рекорд продолжительности составлял 223 дня. Компания отмечает, что на момент объявления о рекорде у нее было почти сто стратостатов. Несмотря на то, что событие произошло весной текущего года, Alphabet решила поделиться новостью о нём с общественностью только в октябре текущего года.

