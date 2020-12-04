Управлять раздающими интернет стратостатами Loon будет искусственный интеллект

Alphabet продолжает развивать свой проект Loon, цель которого — создание коммуникационной сети на больших площадях с помощью передатчиков на воздушных шарах в стратосфере. В октябре текущего года компания рассказала, что один из её стратостатов для раздачи интернета установил рекорд по продолжительности полёта в стратосфере, проработав почти год — в мае 2019 года он вылетел из Пуэрто-Рико, а в марте 2020 года приземлился в Мексике, пробыв в полёте 312 дней.

До этого рекорд продолжительности составлял 223 дня. Компания отмечает, что на момент объявления о рекорде у нее было почти сто стратостатов. Несмотря на то, что событие произошло весной текущего года, Alphabet решила поделиться новостью о нём с общественностью только в октябре текущего года.

А на днях команда, отвечающая за проект, рассказала о достижении нового рубежа — её навигационная система больше не управляется программным обеспечением, разработанным человеком. Вместо этого «интернет-шары» компании управляются по всему миру с помощью искусственного интеллекта (ИИ), в частности — набора алгоритмов, написанных и выполняемых на основе глубокого обучения с подкреплением (RL — reinforcement learning).

Тестирование работы этой системы, напомним, проходит в данный момент в Кении, где в июле начал работу первый коммерческий провайдер широкополосного доступа в интернет с шаров Loon.

Google's AI can keep Loon balloons flying for over 300 days in a row https://t.co/nLjoU119Sz pic.twitter.com/wjvX03apmG — New Scientist (@newscientist) December 3, 2020

Новая система нацигации является более эффективной, чем прежняя, созданная программистами Loon. Компания заявила, что её система является первой в мире реализацией этого типа ИИ в коммерческой аэрокосмической сфере. При этом она на самом деле превосходит систему, разработанную людьми.

«В рамках нашего тестового моделирования мы смогли не только воспроизвести, но и значительно улучшить нашу навигационную систему, используя RL», — отметил Сэл Кандидо (Sal Candido), технический директор Loon.

В ходе первого испытания в реальных условиях в Перу в июле 2019 года управляемая ИИ система полёта состязалась с традиционной системой, управляемой разработанным специалистами Loon алгоритмом StationSeeker. Как утверждает Loon, её система может «служить доказательством того, что RL может быть полезным для управления сложными системами в реальном мире для постоянной и динамичной деятельности».

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