Семья блогеров при разводе делит Instagram-аккаунт через суд

Семья блогеров через суд поделит аккаунт в Instagram с 1 млн подписчиков, который они до решения о разводе вели вместе, сообщает ТАСС. По словам адвоката одной из сторон, ежемесячный доход от него составляет более 300 тыс. руб. Супруги вели страничку совместно, но из-за правил Instagram аккаунт был оформлен на одного человека, в частности на жену.

Дело интересно тем, что непонятно, как описать аккаунт в документации и в судебных решениях, хоть он и представляет денежную ценность. Кому принадлежит страница после развода, вероятно, придётся выяснять у Facebook в РФ, которому принадлежит Instagram, поделился адвокат. У пары есть и другое совместно нажитое имущество, но по части квартиры и денег разногласий нет.

Аккаунт можно отнести к цифровым активам, как, например, биткоины, полагает юрист. Вообще же чёткого определения аккаунта в соцсети в отечественном законодательстве нет и прецедентов подобных судебных дел в России найти не удалось, хотя, скорее всего, они могли быть. Вполне возможно, что суд отказывает в разделе подобного имущества, поскольку оно нигде не обозначено.

Судебное заседание по вопросу раздела аккаунта пройдёт в одном из районных судов Москвы. По делу возможно мировое соглашение.

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