Бизнесу не понравился законопроект депутата Горелкина о персональных данных

АБД (объединяет «Яндекс», Mail.ru Group, Сбербанк, Газпромбанк, операторов связи и др.) раскритиковала законопроект Антона Горелкина, которым предлагается ужесточить регулирование общедоступных персональных данных. Об этом пишет «Ъ» со ссылкой на копию письма, направленного главе комитета Госдумы по информполитике Александру Хинштейну. Ассоциация считает, что документ нуждается в концептуальной переработке, и просит комитет не принимать его в таком виде.

Законопроект №1057337-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О персональных данных» в части установления особенностей обработки общедоступных персональных данных» был зарегистрирован на сайте Госдумы депутатом Горелкиным в ноябре текущего года. Проект закона предлагает запретить операторам общедоступных персональных данных (список операторов еще предстоит создать) размещать и распространять опубликованные пользователями данные без их согласия. Также предлагается обязать операторов удалять персональные данные россиян и менять параметры разрешения по их обработке по первому запросу.

Согласие на обработку данных может даваться непосредственно оператору, либо через специальную информационную систему Роскомнадзора.

По мнению АБД, в законопроекте содержатся следующие недостатки:

Он усложняет использование даже общедоступных данных россиян без согласия владельцев (хотя перед отраслью стоит задача ее упростить и зафиксировать необходимые уровни защиты пользователей);

Документ содержит множество логических ошибок;

Он отдает все на откуп согласию пользователя через добавление дополнительной галочки, и с точки зрения защищенности данных весь эффект на этом заканчивается;

Такие изменения осложнят работу компаний, которые используют искусственный интеллект и большие данные;

Из него следует исключить правовые коллизии и ряд формальностей, чтобы снизить нагрузку на бизнес.

Обновление законодательства назрело, но в таком виде действительно ударит по компаниям.

Сам же депутат не согласен с выводами представителей Ассоциации.

«Персональные данные это новая нефть, главный товар XXI века, — пишет он в своём Telegram. — Конечно, большие компании хотели бы, чтобы этот товар принадлежал им, а не пользователю. Это для них гораздо выгоднее. Дополнительной нагрузкой на бизнес они фактически называют переход от положения «делаю с вашими данными что хочу и перед вами не отвечаю» к ситуации, когда право на распоряжение этими данными по-настоящему переходит к пользователю».

«Мы хотим высокий уровень жизни для наших граждан? — вопрошает депутат. — Тогда людей, их интересы, их персональные данные нужно ставить в основу развития страны. Снижать уровень корпоративной вседозволенности, а не повышать его».

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