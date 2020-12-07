Бизнес получит от Росстата бесплатный доступ к данным россиян

Росстат к 2023 году планирует запустить центральную аналитическую платформу (ЦАП) «Население» стоимостью 719 млн руб, сообщает «Ъ» со ссылкой на план цифровой трансформации ведомства.

Предполагается, что через нее бизнес сможет получить бесплатный доступ к ряду данных о гражданах. Этим уже интересуются «Яндекс», Сбербанк и другие операторы больших данных.

Росстат планирует потратить 719 млн рублей на разработку платформы «Население» — это обеспечит бизнесу свободный доступ к данным граждан, сообщил «Коммерсантъ». Сейчас компании могут получить данные ведомства только по запросуhttps://t.co/2lgMW7XQFe — Стартапы и бизнес (@vcru) December 7, 2020

Заместитель главы Росстата Павел Смелов заявил изданию, что компании будут иметь бесплатный доступ к платформе и выгружать данные для своих целей. «У нас много данных. ЦАП позволит автоматизировать все расчеты по населению: рождаемость, смертность, заключение браков и разводы. Нынешний программный комплекс разработан 15 лет назад и фиксирует показатели ежемесячно. Новая платформа будет делать это в реальном режиме времени. В итоге мы получим удобную витрину данных с оперативной статистикой», — рассказал он.

Сейчас компании тоже получают данные от Росстата, но этот процесс после соответствующего запроса занимает много времени. При этом ЦАП будет отображать данные в виде графиков, картинок, диаграмм и карт с геолокацией, а не в виде таблиц, отметил Смелов. «Предприятия смогут получить доступ к системе по API и делать уникальные запросы. Хочешь, например, открыть магазин в определенном месте — можешь увидеть характеристику населения, которое здесь проживает», — рассказал он, добавив, что доступом уже интересуются «Яндекс» и Сбербанк.

«Кроме общей статистики нужны и детальные разрезы — к примеру, о благосостоянии граждан в опредёленной локации, транспортных потоках, проходимости и многих других», — сказал глава отдела развития интеллектуальных систем Naumen Никита Кардашин.

Директор ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий Николай Комлев считает, что правительство рано или поздно ограничит взаимодействие бизнеса с этой платформой. «Логика государства: мы должны видеть всё обо всех. Но затем приходит осознание, что прозрачность работает в обе стороны. Население, оппозиция, шпионы тоже получат информацию о чиновниках, о положении дел с болезнями, рождаемостью, бедностью», — сказал он.

«Мой опыт взаимодействия с Росстатом крайне печален, — в беседе с BFM сказал директор по науке и технологиям Агентства искусственного интеллекта Роман Душкин. — Когда мне, например, нужно было найти определенные экономические показатели по разным городам и регионам России, я, естественно, полез на сайт Росстата. Там этого не было, хотя должно было быть. Поэтому я не очень понимаю, что Росстат может отдавать, хотя, казалось бы, это ведомство должно вести в принципе все возможные экономические, социальные и вообще любые другие показатели, которые можно вообще придумать. Мы уже живем в XXI веке, а в Росстате собирают бумажную отчетность».

«Конечно же, — продолжает он, — если у государства есть большие объемы данных, которыми оно готово поделиться с гражданами, с бизнесом, это надо делать, потому что это приведет к серьезному развитию экономической составляющей нашей жизни. Если государство дает бизнесу бесплатные данные, то бизнес прекрасно придумает, куда их употребить. Скорее всего, компаниям, которые сейчас самостоятельно собирают все данные и потом продают их для того, чтобы заниматься таргетингом рекламы, какими-то статистическими исследованиями, аналитикой, придется тяжело. Потому что если у них появляется конкурент в лице государственного органа исполнительной власти, который бесплатно работает на благо общества и государства, то, разумеется, конкурировать с тем, кто работает бесплатно, очень сложно. Но я уверен, что бесплатности не бывает. Это для других компаний бесплатно, а само получение, хранение, обработка этих данных, естественно, не бесплатные, все это ложится какой-то нагрузкой на все общество. И в этом случае такие компании, я думаю, найдут возможности, как преобразоваться в новых условиях».

Недавно стало известно об ещё одном изменении в работе Росстата — методики расчёта инфляции. Теперь ведомство планирует считать её с помощью данных контрольно-кассовой техники (ККТ).

Инфляцию в России начнут рассчитывать по данным прямо с касс. От этого она может немного снизитьсяhttps://t.co/1h8mqTKqtS — The Bell (@ru_thebell) November 30, 2020

В Росстате сказали, что переход начнется уже в 2021 году, проект потребует дополнительно 100 млн рублей. Сейчас данные о ценах собираются Росстатом вручную по 400 товарам и 120 услугам, этим занимается тысяча сотрудников ведомства.

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