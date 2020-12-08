Полицейский из Гернси использовал базу данных автомобилей для отслеживания людей

Полицейский из Гернси был уволен после того, как в течение года использовал в личных целях базу данных регистрации транспортных средств. Об этом сообщает ZDNet со ссылкой на местные СМИ. Полицейский помечал себе регистрационные данные автомобилей некоторых женщин, чтобы выследить их в социальных сетях.

В одном случае женщина заметила, что полицейский ехал за ней на машине. Позже она получила от него запрос в Instagram. В другой раз бывший офицер нашёл женщину в соцсетях, после того, как они поговорили у полицейского участка (женщина сидела в своём автомобиле).

Disgraced former Policeman abused ‘position of power’ | Bailiwick Express https://t.co/aNDt31vOXK — Bailiwick Express Guernsey (@BailiwickGsy) December 4, 2020

В личном мобильном телефоне бывшего офицера также нашли регистрационные номера некоторых транспортных средств, в том числе принадлежавших женщинам, которые обращались с жалобами в полицию.

Гернси — один из островов в проливе Ла-Манш. Хотя главой государства является британский монарх, в состав Великобритании он не входит. На острове действуют современные строгие законы по защите данных, пишет издание.

В свете этого дела правоохранительным органам острова необходимо будет пересмотреть процедуру доступа к данным водителей.

Поскольку полицейский признал вину, вместо пяти месяцев тюрьмы он получил 150 часов общественных работ. Его мобильное устройство уничтожат.

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