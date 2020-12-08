В Госдуму внесён законопроект «о праве на ЛСДУЗ и ЙФЯУ9»

Депутаты Василий Пискарев, Дмитрий Савельев и Дмитрий Вяткин внесли в Госдуму законопроект №1070431-7, запрещающий разглашать сведения об оперативно-розыскной деятельности и частной жизни силовиков, судей, военнослужащих и сотрудников контролирующих органов. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

В Госдуму внесли закон, запрещающий публиковать данные об имуществе сотрудников МВД, ФСБ, АП https://t.co/bwsAzi4jWm — The Insider (@the_ins_ru) December 8, 2020

Поправки сделают невозможным распространение любых сведений о частной жизни и имуществе судей, следователей, полицейских, таможенников, сотрудников ФСБ, ФСИН, ФССП, СВР, Росфинмониторинга, работников контрольных органов администрации президента, Счетной палаты и даже некоторых должностных лиц субъектов и муниципалитетов, а также их родных.

Законопроектом вносятся изменения в ФЗ «О госзащите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов». В действующей редакции закона сказано, что сведения о частной жизни и имуществе должностных лиц становятся конфиденциальными тогда, когда в отношении того или иного должностного лица существует угроза посягательства на его жизнь и здоровье. Сейчас же депутаты предлагают «установить возможность введения запрета» на распространение таких сведений без какой-либо угрозы жизни и здоровью должностного лица.

В пояснительной записке депутаты сообщают, что поводом для внесения таких изменений стало то, что в Сети в последнее время очень часто появляется информация следующего характера:

«…о фактах, событиях и обстоятельствах частной жизни сотрудников правоохранительных, контролирующих органов, военнослужащих, что негативно влияет на осуществление ими своих полномочий, препятствует отправлению правосудия, борьбе с преступлениями и другими правонарушениями».

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Депутаты также предложили ввести запрет на разглашение сведений об оперативно-разыскной деятельности — их смогут обнародовать только с разрешения должностного лица органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность.

По словам адвоката «Агоры» Станислава Селезнева, таким образом законодатели «пытаются узаконить сложившуюся в России практику, когда, например, Росреестр на незаконных основаниях исключает данные о владении недвижимостью некоторыми лицами». «И если сейчас Росреестр делает это, нарушая закон, то данный законопроект может стать прекрасным основанием для объяснения такой деятельности Росреестра».

«Фактически можно говорить о том, что депутаты посягают на свободу СМИ, обеспеченную десятой статьей Европейской конвенции. Журналисты будут лишены возможности на законных основаниях делать расследования про чиновников и силовиков. Конечно, нельзя сказать, что все журналистские расследования будут поставлены на „стоп“, но из законопроекта следует, что власть пытается защитить любую информацию о публичных лицах», — говорит Селезнев. Он отмечает, что возбуждение уголовных дел после журналистских расследований по фактам коррупции среди силовиков и чиновников будет невозможным. «Если допустить, что какой-то журналист нашел незадекларированное имущество, сообщил об этом в публикации, то адвокат силовика или чиновника может обратиться с жалобой на то, что возбуждать дело на основании фактов, добытых незаконным путем, нельзя», — говорит Селезнев.

Ещё один юрист «Агоры», специализирующийся на делах, связанных с защитой свободы слова, — Дамир Гайнутдинов говорит, что из предложенного законопроекта следует, что «СМИ, очевидно, будут отказывать в ответах на запросы любой информации, касающейся должностных лиц, а также прокуратура сможет обращаться в суд с требованием запретить и заблокировать соответствующие публикации».

Но описанные выше изменения — это ещё не всё, что предлагают депутаты. В закон «О персональных данных» они хотят внести дополнение, которое обяжет операторов персональных данных принимать меры «по обнаружению, предупреждению и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные системы персональных данных и по реагированию на компьютерные инциденты в них». Также новые поправки предусматривают их взаимодействие с государственной системой обнаружения, предупреждения и ликвидации компьютерных атак на информационные ресурсы РФ.

Напомним, в декабре 2015 года оппозиционный политик Алексей Навальный опубликовал фильм «Чайка» о деятельности сыновей экс-генпрокурора Юрия Чайки — Игоря и Артёма Чаек. В фильме рассказывалось о недвижимости и бизнесе младших Чаек. В июне 2016 года их имена в Росреестре, данные из которого использовались при сборе материалов для фильма, были заменены на сочетания ЛСДУ3 и ЙФЯУ9. По мнению оппозиционера, причиной этого были его посты, в которых Чайки обвинялись в коррупции.

После публикации Навального ЛСДУ3 и ЙФЯУ9 быстро разошлись по сети и стали интернет-мемом. В начале текущего года Росреестр вернул настоящие имена обоих братьев.

Вполне возможно, что этот случай стал одним из ключевых, повлиявших на решение о разработке вышеупомянутого законопроекта депутатами Пискарёвым, Савельевым и Вяткиным.

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