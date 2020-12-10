Красноярская активистка получила 10 суток ареста за оскорбление… украинских «копов»

Железнодорожный райсуд Красноярска арестовал на 10 суток местную активистку Наталию Подоляк за комментарий в Facebook с негативной оценкой «ментов». Женщина признана виновной по статье 20.3.1 КоАП (возбуждение ненависти или вражды). Примечательно, что прокуратура требовала штраф.

Речь идёт о публикации за апрель текущего года, который другой пользователь выложил с описанием «Ментовской беспредел. Первые задержания за нарушение карантина. Власть устроила террор». Подоляк написала комментарий: «Менты — <нехорошие мужчины>, и государство наше тоже, раз допускает такое по отношению к своему народу. Нельзя так не уважать людей и их право на свободу передвижения».

Накануне суда Подоляк выложила в Facebook скриншот протокола, сделанный ей после беседы с прокурором. Издание «Грани.Ру» нашло ролик, за который была осуждена красноярская активистка, и выяснилось, что российский суд вступился за «социальную группу» украинских патрульных полицейских.

СЕНСАЦИЯ! В России жительницу Красноярска посадили на 10 суток за оскорбление УКРАИНСКИХ полицейских! Подробности в видео.

Скоро придут за Соловьевым, Киселевым и другими пропагандистами!https://t.co/DldGiI2eJo pic.twitter.com/CQskWE6Yjj — Грани.Ру (@GraniTweet) December 10, 2020

Адвокат «Агоры» Владимир Васин, представляющий интересы Подоляк, рассказал, что:

«Обвиняли ее в действиях экстремистского характера. А по факту она назвала полицейских ругательным словом. Мы не ожидали, думали, будет штраф, но судья решила наказать. Уже пишу апелляцию. Там было много нарушений: недопустимая экспертиза — ксерокопия из Томска, не относимая к нашему делу, эксперт нас не знал, не был знаком с делом. На ксерокопии ни одной печати, ничего».

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Является ли полиция социальной группой, по словам Васина, вопрос отдельный. Внутри науки нет единого мнения на этот счет.

Видимо, с учётом того, что полицейские оказались украинскими, вопрос о «социальной группе» становится ещё более сложным.

«Суд нас вообще не слушал, рулил прокурор. Вызвать свидетеля — отказано, вызвать эксперта — отказано. Будем обжаловать, потому что это нарушение и процесса, и свободы слова», — сказал адвокат.

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