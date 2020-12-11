Рыбацкая онлайн-байка может грозить челябинцу штрафом

Челябинскому рыбаку выписали протокол об административном правонарушении после того, как он похвастался своим уловом на страничке группы «ВКонтакте». Пенсионер Владимир Вересов, рассказал, что во второй половине ноября собрался на озеро Урефты — летом он туда не ездит, поскольку там разводят считающихся «аквакультурой» карпов и карасей:

«Поэтому я поехал поздней осенью на окуня. На озере по громкой связи всех рыбаков выгнали домой, я ничего не поймал и уехал».

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«Минут 10–15 посидел, ничего не поймал, — рассказывает он, — думаю, чего я буду сидеть, как вор, оглядывать, собрался и ушел. Но на следующий день я написал отчет о рыбалке в сообществе рыбаков: что поймал 12 килограммов окуня. Это был фейк, потому что ничего поймать я не успел. А примерно через неделю приехала полиция. Они показали копию с сайта, фотографию с моей страницы, опросили, составили протокол. Я сильно расстроился, со мной такое впервые».

В данный момент запись уже удалена из группы, но она ещё есть в кэше Google.

Полицейские составили на него административный протокол по статье 8.37 КоАП «Нарушение правил охоты, правил, регламентирующих рыболовство и другие виды пользования объектами животного мира». Пенсионеру по ней может грозить штраф от 2000 до 5000 рублей «с конфискацией судна и других орудий добычи (вылова) водных биологических ресурсов или без таковой». На вопрос — откуда правоохранители узнали его домашний адрес, те сказали, что она доступна на его странице, хотя в данный момент там ничего подобного нет.

По словам общественника Михаила Акатьева, арендатор озера действительно выпускал в Урфеты окуня, но аквакультурой это не является, так как рыбу просто переместили из другого водоема.

«В 2018 году окуня внесли в перечень видов рыб, которых разрешено разводить предпринимателям. В 2019 году ООО „Юрпартнер“ выпустило в озеро Урефты 800 штук окуней, пойманных на озере Агашкуль. Такое зарыбление не является выпуском объектов аквакультуры. Так как объект аквакультуры — это только отдельные рыбы, обязательно выведенные или содержащиеся в искусственных условиях. Рыба, взятая из естественного водоема и появившаяся на свет естественным путем, аквакультурой считаться не может в силу закона», — говорит Акатьев.

Судя по сообщениям в группе, ситуация с любительской рыбалкой в Челябинской области непростая — всё меньше становится «свободных» для рыбной ловли озёр, многие из водоёмов забирают арендаторы. В связи с этим, челябинские рыбаки-любители начали записывать видеообращения к Президенту России Владимиру Путину.

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