Создатели Brave представили приватную «читалку» новостей

Brave Software, производитель браузера Brave (со свободным и открытым исходным кодом, ориентированный на повышенную степень приватности), представил программу для чтения новостей, которая предназначена для защиты конфиденциальности пользователей, не позволяя отслеживать сайты, статьи и темы рассказов, просмотренные людьми.

Сервис, который называется Brave Today, использует технологию, отличающуюся от тех, которые применяют, Google и Facebook. Он предназначен для доставки персонализированных новостных лент таким образом, чтобы не оставалось никаких следов ни для Brave, ни для интернет-провайдеров, ни для каких бы то ни было третьих лиц. Новый сервис является частью стратегии Brave по усовершенствованию своего браузера как более безопасного и конфиденциального, чем у его конкурентов.

#RT @TheMediaLists: Создатели браузера Brave выпустили читалку новостей Brave Today, защищающую приватность пользователя. Защита проводится на инфраструктурном уровне — сеть доставки контента разделяет IP пользователя и запрошенный контент, сами запросы … https://t.co/XbajZb2Goh — на кухне свинеет моя одиночь 🐷 (@amzin) December 11, 2020

Обычно новостные службы используют одну CDN (сеть дистрибуции содержимого) для кэширования контента, а затем предоставления его пользователю. Это позволяет CDN или службе, использующей ее, видеть как IP-адрес, так и новостную ленту каждого юзера, и со временем эти данные могут быть использованы для составления подробных профилей интересов конкретного человека.

Сеть CDN «Brave Today» использует другой подход. Он работает таким образом, что IP-адрес пользователя отделяется от запрашиваемого контента. Одна организация предлагает службу балансировки нагрузки, которая получает от пользователя зашифрованный TLS-трафик. Затем балансировщик нагрузки передает трафик в сеть CDN, которая обрабатывает запрос.

Балансировщик нагрузки знает IP-адрес пользователя, но поскольку запрос зашифрован, он не может видеть контент, который ищет пользователь. CDN, тем временем, видит только запрос, но не может узнать IP-адрес, который его отправляет. Ответы доставляются в обратном порядке.

По словам Brave, чтобы предотвратить объединение данных, он будет использовать одного поставщика для балансировки нагрузки, а другой — для доставки контента.

Эта «читалка» собирает новости из сотен RSS-каналов в различных категориях, таких как мировые новости, технологии или спорт. Интегрированный алгоритм определяет интересующие статьи на основе пользовательского выбора категорий, истории просмотров и дат публикации среди других переменных. Brave Today уже доступна в последней версии браузера Brave. Все, что вам нужно сделать, это открыть новую вкладку в браузере и прокрутить вниз.

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