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15.12.2020

Twitter оштрафован на 450 тысяч евро за обнародование частных твитов

Такие санкции на сервис микроблогов наложил ирландский регулятор, в самой компании заявили, что несут ответственность за эту ошибку (речь идёт о сбое в 2019 году) и остаются полностью приверженными защите конфиденциальности клиентов

 

Ирландская Комиссия по защите данных (Irish Data Protection Commission, DPC) оштрафовала Twitter на 450 тыс. евро за то, что компания сделала некоторые защищённые твиты пользователей публичными. Речь идёт о сбое в работе мобильного приложения системы Android в 2019 году. DPC выявила неспособность соцсети адекватно задокументировать нарушение и вовремя сообщить о проблеме.

В компании заявили, что несут ответственность за эту ошибку и остаются полностью приверженными защите конфиденциальности и данных клиентов. Там заверили, что внесли изменения, чтобы в будущем подобного не случалось.

Это первое использование новой системы разрешения споров с момента вступления в силу в 2018 году нового регламента ЕС по защите данных (GDPR). В рамках этой системы национальный регулятор может принять решение, прежде чем консультироваться с другими национальными регуляторами ЕС.

Ирландский регулятор, у которого открыто более 20 крупных дел в отношении американских технологических фирм, также имеет право налагать штрафы за нарушения в размере до 4% от глобальной выручки компании или 20 млн евро.

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