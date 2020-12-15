Telegram и «ВКонтакте» попали в пиратский список Европейской комиссии

Европейская комиссия обновила список сайтов с контрафактным и пиратским контентом, который ведётся с 2018 года, сообщает TorrentFreak. Раздел проблемных соцсетей представлен российскими Telegram и «ВКонтакте». Оба ресурса возражали против их включения.

Так, Telegram проинформировал Европейскую комиссию о том, что он быстро удаляет нелегальный контент, а «ВКонтакте» подробно описала свою антипиратскую политику. Несмотря на это, мессенджер и соцсеть остались в списке. А вот компанию Cloudflare, наоборот, из контрольного листа исключили: она была в версии документа двухлетней давности. ЕС решил не включать в него никаких CDN-сервисов, поскольку их может быть трудно классифицировать.

EU Adds Telegram to ‘Piracy Watch List’ and Removes Cloudflare https://t.co/3w6btQSy52 — TF (@torrentfreak) December 15, 2020

56-страничный отчёт охватывает разные области, от угроз со стороны вредоносных программ до социальных сетей (новая категория), где может происходить обмен нелегальным контентом. Как и его аналог в США, контрольный лист основан на сообщениях правообладателей о проблемных сайтах и сервисах. Среди таких ресурсов — BitTorrent-индексаторы The Pirate Bay и Rutracker.org, файлообменники Rapidgator и Uploaded, загрузчик видео Y2mate, сайт для скачивания SciHub.

В документе не делается никаких юридических выводов, но список, по замыслу авторов, должен мотивировать операторов и иностранные правительства принимать какие-нибудь меры. Кроме того, он также выступает в роли предупреждающего знака для потребителей.

Список будет использоваться в дальнейших обсуждениях со всеми заинтересованными сторонами. Однако сомнительно, чтобы это имело большое влияние, пишет TorrentFreak. Например, «ВКонтакте», несмотря усиливающуюся борьбу с пиратством, уже почти десять лет находится в списке проблемных сервисов в США — список не работает.

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