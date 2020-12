ЕС хочет ужесточить для IT-гигантов правила по нелегальному контенту и конкуренции

Европейская комиссия (ЕК) представила два новых законодательных акта, которые повлияют на то, как работает Big Tech. Первый документ — «О цифровых услугах» (Digital Services Act, DSA) — потребует от всех цифровых сервисов противодействовать нелегальному контенту. Второй документ — «О цифровых рынках» (Digital Markets Act, DMA) — обязывает поставщиков, так называемых «привратников» (гейткиперов) активно принимать меры по сохранению конкуренции на рынке.

По DSA ИТ-гиганты также должны будут предотвращать злоупотребление их системами, потенциально используемыми онлайн-рекламой и алгоритмами рекомендаций контента пользователям. Корпорации, которые не смогут ограничить распространение нелегального контента, получат большие штрафы. В отношении платформ, охватывающих более 10% населения ЕС или 25 млн пользователей (Facebook, Twitter и YouTube), Еврокомиссия будет иметь прямые полномочия по надзору, поскольку такие платформы «считаются системными по своей природе». В самых серьёзных случаях ЕК сможет налагать штрафы в размере до 6% от глобального оборота компании.

DMA подразумевает принятие мер, которые позволят ПО третьих сторон должным образом функционировать и взаимодействовать с сервисами техногигантов. Гейткиперы также должны избегать «недобросовестной практики», в качестве примера которой Еврокомиссия привела невозможность удаления пользователями любого предустановленного ПО или приложения. Кроме того, ЕК сможет проводить целенаправленные рыночные расследования, оценивая соответствие новых услуг «привратников» предлагаемым правилам. При несоблюдении этих норм компании могут получить штраф в размере до 10% от их мирового оборота.

