ЕС хочет ужесточить для IT-гигантов правила по нелегальному контенту и конкуренции

Европейская комиссия (ЕК) представила два новых законодательных акта, которые повлияют на то, как работает Big Tech. Первый документ — «О цифровых услугах» (Digital Services Act, DSA) — потребует от всех цифровых сервисов противодействовать нелегальному контенту. Второй документ — «О цифровых рынках» (Digital Markets Act, DMA) — обязывает поставщиков, так называемых «привратников» (гейткиперов) активно принимать меры по сохранению конкуренции на рынке.

«Эти два предложения служат одной цели: убедиться, что мы, как пользователи, имеем доступ к широкому выбору безопасных продуктов и онлайн-сервисов. И что компании, работающие в Европе, могут свободно и справедливо конкурировать онлайн так же, как и офлайн. Это один мир. У нас должна быть возможность делать покупки безопасно и доверять новостям, которые мы читаем. Потому что то, что незаконно офлайн, в равной степени незаконно и онлайн», — заявила исполнительный вице-президент ЕС Маргрет Вестагер.

По DSA ИТ-гиганты также должны будут предотвращать злоупотребление их системами, потенциально используемыми онлайн-рекламой и алгоритмами рекомендаций контента пользователям. Корпорации, которые не смогут ограничить распространение нелегального контента, получат большие штрафы. В отношении платформ, охватывающих более 10% населения ЕС или 25 млн пользователей (Facebook, Twitter и YouTube), Еврокомиссия будет иметь прямые полномочия по надзору, поскольку такие платформы «считаются системными по своей природе». В самых серьёзных случаях ЕК сможет налагать штрафы в размере до 6% от глобального оборота компании.

DMA подразумевает принятие мер, которые позволят ПО третьих сторон должным образом функционировать и взаимодействовать с сервисами техногигантов. Гейткиперы также должны избегать «недобросовестной практики», в качестве примера которой Еврокомиссия привела невозможность удаления пользователями любого предустановленного ПО или приложения. Кроме того, ЕК сможет проводить целенаправленные рыночные расследования, оценивая соответствие новых услуг «привратников» предлагаемым правилам. При несоблюдении этих норм компании могут получить штраф в размере до 10% от их мирового оборота.

Facebook criticizes Apple as it welcomes Europe's new tech rules https://t.co/Z16k8qtjz7 — CNBC Tech (@CNBCtech) December 16, 2020

Техногиганты по-разному отнеслись к обнародованным законопроектам. Так, Amazon пока отмалчивается. Twitter и Apple поприветствовали данные акты. В Spotify назвали DMA большим шагом к увеличению инноваций и справедливой конкуренции на европейском рынке. Представительство TikTok в Брюсселе поддержало требование прозрачности и привлечение к ответственности крупных платформ. А вот Google отреагировал куда менее позитивно. Корпорация обеспокоена тем, что нормы, по-видимому, «нацелены на горстку компаний и затрудняют разработку новых продуктов для поддержки малого бизнеса в Европе». Facebook же раскритиковал положительно отреагировавшую на документы Apple: «Мы надеемся, что DMA введёт ограничения и для Apple».

Законопроекты ещё должны быть одобрены европейскими правительствами и Европарламентом. И хотя, по мнению экспертов, их принятие может быть более быстрым, чем в случае с другими актами, процедура всё же может занять два года.

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