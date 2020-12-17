Налоговики с января начнут получать от банков данные об электронных кошельках

Банк России разработал порядок передачи в Федеральную налоговую службу информации об открытии и закрытии россиянами электронных кошельков. Он вступит в силу с 6 января следующего года. Закон об этом действует с начала апреля года текущего, но без указания ЦБ банки не могли начать передавать данные, сообщает РБК.

Требование распространяется на персонифицированные электронные кошельки с полной и упрощенной идентификацией клиента. У сервисов электронных кошельков есть свой расчетный банк, на который возлагается эта функция.

С 6 января 2021 года банковские организации начнут передавать в Федеральную налоговую службу (ФНС) информацию об открытии и закрытии россиянами электронных кошельков. Читать больше на Финтолк: https://t.co/KUNSs52g0f — Финтолк. Нескучно о финансах (@fintolk_pro) December 17, 2020

В ФНС будет передаваться информация об открытии и закрытии физическими лицами электронных кошельков в «ЮMoney», «QIWI Кошелек», WebMoney и других сервисах, а также данные об изменении их реквизитов.

Как пояснили в ФНС, с 6 января у банков появится возможность сообщать сведения обо всех открытых и закрытых после 1 апреля 2020 года электронных кошельках. Формы и форматы сообщений банка налоговому органу были утверждены приказом ФНС России от 28 мая, но он вступает в силу в январе, одновременно с указанием ЦБ. Отсрочку в ФНС объяснили необходимостью дать время банкам на подготовку и сложной эпидемиологической ситуацией.

По мнению исполнительного директора Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов (АЭД) Павла Шуста, указание было опубликовано довольно поздно. «Начать передачу сведений надо уже с 6 января, времени осталось мало, для многих участников рынка эта подготовка требует довольно больших ресурсов. Поэтому мы взаимодействуем с регуляторами, чтобы уже в январе это информационное взаимодействие было налажено», — рассказал он.

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