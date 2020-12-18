«Медуза»: власти собрались использовать TikTok на выборах в Госдуму

Власти планируют использовать TikTok для агитации в Москве за кандидатов от «Единой России» на выборах в Госдуму в 2021 году, сообщает «Медуза» со ссылкой на источник, близкий к администрации президента. TikTok будет использоваться для раскрутки слоганов. Слоганы превратят в хэштеги, под которыми пользователям предложат размещать свои видео.

При грамотном использовании TikTok может быть довольно эффективным инструментом, тем более, что там недорогая реклама и модерацию часто проходят политические или околополитические видео, считает политконсультант Руслан Модин. Но он ещё не видел ни одной успешной политической кампании или акции с применением этого сервиса.

«Как политический инструмент он больше подходит под вбросы и привлекает возможностью набрать 2-3 миллиона просмотров случайно, удачно попав в алгоритмы соцсети, — пояснил он, — Как инструмент для системной работы или агитации — пока слабоват и малопонятен. В том числе, из-за среднего возраста аудитории: 50% — это подростки, которые на выборы не ходят», — заключил эксперт.

По информации собеседника издания, использовать соцсеть предложил политтехнолог Дмитрий Гусев — один из основателей компании «Бакстер-групп», сотрудничающей с администрацией президента и столичной мэрий. Гусев опирался на кампанию бывшего врио главы Пермского края Дмитрия Махонина, который выиграл губернаторские выборы осенью 2020 года. Однако в межведомственном центре компетенций в сфере интернет-коммуникаций АНО «Диалог» полагают, что такое продвижение вряд ли добавило Махонину голосов.

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