Лукашенко создаёт базу протестующих — пользователей и админов Telegram-каналов

Белорусская милиция создала базу данных участников «несанкционированных акций». Об этом в эфире государственного канала «Беларусь 1» заявил начальник управления охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности ГУВД Мингорисполкома Александр Купченя:

«После событий 9 августа в Министерстве внутренних дел было принято решение о создании единой базы данных по всей республике, которая бы позволяла нам учитывать информацию об этих лицах, которые были задержаны либо идентифицированы при проведении несанкционированных массовых мероприятий, и в дальнейшем использовать эту информацию для работы».

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База содержит сведения о поле, возрасте, регионе проживания, месте работы или учебы протестующего, а также об его увлечениях.

По словам Купчени, оперативно-ситуационный штаб в Минске работает круглосуточно: «Все наши общественные места, основные площади, основные точки, где проходили, имели место несанкционированные массовые мероприятия, они у нас в том числе на видеостенах, мы их круглосуточно мониторим».

На телеканале сообщили, что в единой информационной системе — участники акций, пользователи чатов, админы Telegram-каналов.

Поручение создать базу дал действующий глава государства Александр Лукашенко, сообщил первый замглавы МВД Беларуси, начальник милиции общественной безопасности Юрий Назаренко.

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