Суд в Москве по иску РКН защитил «тайну частной жизни» от Google и YouTube

Таганский районный суд города Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора к поисковой системе Google и видеохостингу YouTube за нарушения тайны частной жизни. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда:

«Исковые требования Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций к Google LLC, D/B/A YouTube в защиту прав субъектов персональных данных о признании деятельности интернет-страницы незаконной и нарушающей право гражданина на неприкосновенность частной жизни личную и семейную тайну, признании информации, распространяемой посредством сети Интернет на соответствующем интернет-ресурсе информацией, обрабатываемой с нарушением законодательства РФ в области персональных данных, удовлетворены в полном объеме».

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Деталей иска суд не уточнил, отметив только, что требования Роскомнадзора касались защиты прав субъектов персональных данных. Представители истца просили признать деятельность компании незаконной и нарушающей право гражданина на неприкосновенность частной жизни личную и семейную тайну, а также признать информацию, распространяемую интернет-ресурсом, обрабатываемой с нарушением законодательства РФ в области персональных данных.

Примечательно, что в карточке на сайте суда указана иная квалификация — защита авторских и (или) смежных прав в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети «Интернет». Других заседаний по Google в этот день не отмечено.

Само решение в общий доступ пока не выложено. Хотя возможно, оно там и не появится.

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