«Секс в большом городе» проверит эксперт, ранее осуждённая за контрабанду

Экспертизу сериала «Секс в большом городе» в рамках дела художницы Юлии Цветковой о распространении порнографии проведет искусствовед с судимостью за контрабанду скульптуры Будды. Об этом «МБХ медиа» сообщила мать художницы Анна Ходырева.

Речь идет об искусствоведе из Подмосковья Татьяне Троицкой, которая работала в музейном объединении «Музей Москвы» экспертом отдела контроля вывоза и ввоза культурных ценностей. В 2017 году она за взятку содействовала незаконному ввозу на территорию России скульптур «Будда Шакьямуни» и «Цзонхава», изготовленных во второй половине XIX века во Внутренней Монголии. Тогда ее приговорили к 3 годам условно.

Четыре года назад Домодедовский городской суд признал виновными Вячеслава Ёлкина и Татьяну Троицкую в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 226.1 УК России (контрабанда культурных ценностей), ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 226.1 УК России (пособничество в контрабанде культурных ценностей).

«С учетом ряда смягчающих обстоятельств суд счел возможным назначить Елкину и Троицкой наказание в виде четырех и трех лет лишения свободы соответственно, условно с такими же испытательными сроками. После вступления приговора в законную силу скульптуры будут переданы для обращения в доход государства в Федеральную службу по сохранению культурных ценностей», — сообщала прокуратура Московской области.

Отмечается, что отправкой груза занимался знакомый Т. Троицкой, не осведомленный о намерениях осужденных. В аэропорту Домодедово он заполнил таможенную декларацию, заявив об отсутствии запретов и ограничений на вывоз скульптур, после чего они прошли процедуру таможенного оформления. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники правоохранительных органов обнаружили контрабандный груз в зоне отправки и изъяли. Впоследствии соучастники были задержаны.

Судя по всему, речь идёт о деле 1-5/2017, информация о котором опубликована на сайте суда в очень усечённом виде.

Согласно уведомлению СК, которое есть в распоряжении “МБХ медиа”, Троицкая будет проводить экспертизу эпизода сериала «Секс в большом городе». Такое решение принято для обеспечения «объективности» расследования уголовного дела.

В СК ссылаются на то, что «в средствах массовой информации сцены, демонстрирующие картины с изображениями женского полового органа в сериале «Секс в большом городе», сравнивают с изображениями, опубликованными Цветковой Ю.В». В связи с этим следователь просит провести судебно-психологическую экспертизу пятой серии первого сезона сериала, в которой одна из героинь приезжает к художнику, рисующему вагины.

Экспертиза должна ответить на вопросы, «являются ли порнографическим материалом сцены, демонстрирующие картины с изображением женского полового органа», имеют ли «материалы» историческую, художественную или культурную ценность, а также провоцируют ли они «психическое состояние, вредное для здоровья человека, в том числе несовершеннолетнего?»

Юлия Цветкова — художница из Комсомольска-на-Амуре. В ноябре 2019 года в отношении нее возбудили дело о распространении порнографии (пункт «б» части 3 статьи 242 УК) из-за паблика «Монологи вагины», где опубликованы рисунки на тему бодипозитива.

Анна Ходырева написала письмо актрисе Синтии Никсон, игравшей в «Сексе в большом городе». «Почему я пишу вам? В конце концов, вся эта история, хоть и ужасная, не имеет к вам никакого отношения. Дело в том, что следствие, видимо исчерпав свою фантазию, заказало для доказательства вины Юлии две новые экспертизы: одну искусствоведческую, вторую – психологическую. Сейчас они ставят перед экспертами задачу: сравнить семь изображений вагин из уголовного дела Юлии с теми, что были в «Сексе в большом городе», где вы рисовали вагины. Никто не понимает, чего они здесь добиваются», – говорится в письме. По словам Цветковой, Никсон уже получила ее письмо.

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