Суд в Лондоне отказал властям США в выдаче Джулиана Ассанжа

Центральный уголовный суд Лондона отказал США в экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Он будет оставаться под стражей, так как США подадут апелляцию на решение суда. Последний год он провел в тюрьме строгого режима Белмарш.

Это дело рассматривалось как решающее испытание свободы прессы и свободы выражения мнения в противовес намерениям государственной власти, считает TechCrunch.

Breaking: UK judge rules against extradition of Assange to US #AssangeCase

— WikiLeaks (@wikileaks) January 4, 2021