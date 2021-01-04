Суд в Лондоне отказал властям США в выдаче Джулиана Ассанжа

Центральный уголовный суд Лондона отказал США в экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Он будет оставаться под стражей, так как США подадут апелляцию на решение суда. Последний год он провел в тюрьме строгого режима Белмарш.

Как пишет The Independent, причина такого решения — «психическое здоровье и риск самоубийства»https://t.co/zVit022KbN — МБХ медиа (@MBKhMedia) January 4, 2021

Это дело рассматривалось как решающее испытание свободы прессы и свободы выражения мнения в противовес намерениям государственной власти, считает TechCrunch.

Breaking: UK judge rules against extradition of Assange to US #AssangeCase — WikiLeaks (@wikileaks) January 4, 2021

Решением судьи Ванессы Барайцер отклонён целый ряд аргументов защиты против экстрадиции Ассанжа, но представитель британской Фемиды согласилась с клиническими показаниями, согласно которым создатель Wikileaks подвержен риску самоубийства, а также он обладает таким интеллектом, который способен обойти защитные меры, предпринимаемые для защиты от попыток суицида.

По мнению судьи, изоляция, в которой Ассанж может оказаться в США, способна оказать на него «угнетающее» воздействие.

49-летнему Ассанжу будет предъявлено в общей сложности 17 обвинений в шпионаже и взломе компьютеров в США. В случае экстрадиции основатель WikiLeaks мог быть приговорен к сроку до 175 лет заключения.

Дело против 49-летнего журналиста связано с публикацией WikiLeaks сотен тысяч документов США о войнах в Афганистане и Ираке, а также дипломатических телеграмм в 2010 и 2011 годах. По мнению прокуроров, Ассанж помог американскому оборонному аналитику Челси Мэннинг нарушить закон США о шпионаже, был соучастником взлома компьютеров другими лицами и опубликовал секретную информацию, которая угрожала информаторам.

Ассанж отрицал сговор с Мэннинг с целью взлома зашифрованного пароля на американских компьютерах и заявлял об отсутствии доказательств того, что чья-либо безопасность была поставлена под угрозу.

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