Москва запустит новую систему хранения персональных данных

Департамент по конкурентной политике Москвы разместил на сайте госзакупок тендер стоимостью 185 млн руб. на доработку и модернизацию государственной информационной системы «Централизованное ведение профиля заявителя» (ГИС ЦВПЗ). Об этом сообщает «Коммерсантъ». Профили пользователей госуслуг в Москве будут содержать большой объём персональных данных: номера паспортов, СНИЛС, ИНН, полиса ОМС, карты «Тройка», а также сведения о фактическом месте жительства, родственниках, транспорте (VIN, ПТС, СТС), месте работы, в каких олимпиадах участвовал ребёнок и даже о питомцах. Кроме того, для ГИС ЦВПЗ создадут модуль, который будет проверять информацию о реальных доходах пользователя. Для обеспечения безопасности ГИС развернут «защиту высшей категории».

«Финансовые сведения необходимы исключительно для оказания ряда госуслуг, например отдельных мер социальной поддержки. При подаче заявления система сможет самостоятельно направлять межведомственный запрос для получения таких сведений»,— пояснили в департаменте.

Целью работ названо «повышение объема хранимой информации о гражданине». Подрядчика определят до 1 февраля. Подробная и персонализированная база данных о каждом москвиче будет интегрирована с другими информационными системами для взаимного обогащения данными. Таким образом, новый сервис, по мнению экспертов, ускорит предоставление госуслуг, но в то же время и увеличит опасность утечки информации.

Столица идёт по пути максимальной централизации хранения данных и управления ими, что должно уменьшить число неточностей и неактуальных данных, считают в ГК InfoWatch. А вот в комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов опасаются, что власти Москвы целенаправленно собирают большие массивы данных о гражданах, чтобы создать систему, подобную китайской. Кроме того, любая централизованная система может рассматриваться как потенциальный источник утечки.

«Централизация данных всегда ведёт к повышению рисков утечек и неавторизованного доступа. В этом плане куда безопаснее выглядит модель, реализованная в Скандинавских странах, которая позволяет не хранить данные в одном месте, а безопасно обмениваться ими заинтересованным сторонам»,— заключил глава юридической практики «Роскомсвободы», управляющий партнер Digital Rights Center Саркис Дарбинян.

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