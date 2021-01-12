ЕСПЧ принял жалобу «Репортёров без границ» на массовую слежку со стороны разведслужбы Германии

Европейский суд по правам человека принял жалобу немецкого отделения «Репортёров без границ» (Reporters sans frontières, RSF) на массовую слежку со стороны Федеральной разведывательной службы Германии (Bundesnachrichtendiens, BND). Последняя, по данным журналистов, в ходе стратегического наблюдения за средствами связи отслеживала электронную переписку сотрудников организации с иностранными партнёрами, журналистами и другими лицами. Тем самым немецкая служба внешней разведки, по мнению RSF, нарушила целый ряд основных прав, а также прав человека, прописанных Европейской конвенцией о правах человека (ЕКПЧ). В частности, статью 8 («Право на уважение частной и семейной жизни, жилища и корреспонденции»), статью 10 («Право на свободу выражения мнения») и статью 13 («Право на эффективное средство правовой защиты»).

Европейский суд по правам человека (#EGMR/@ECHR_CEDH) принял жалобу «Репортеров без границ» (RSF) на массовую слежку со стороны Федеральной разведывательной службы (#BND) — предварительная победа для @RSF_inter в важном процессе о массовой слежкe https://t.co/R1yLAF0hnM pic.twitter.com/yYrZjwxnin — ReporterohneGrenzen (@ReporterOG) January 11, 2021

В ходе стратегического наблюдения BND фильтрует огромные потоки интернет-коммуникаций, специально выводимые в узловых точках трафика телекоммуникационными компаниями, говорят в RSF. В поисках «релевантной для разведывательных целей» информации служба «просеивает» сотни миллионов электронных писем при помощи таких критериев поиска, как адреса электронной почты или ключевые слова.

Согласно законодательств страны, BND имеет право отслеживать и контролировать коммуникацию между немцами в Германии и иностранцами за рубежом. Против подобной практики и направлена жалоба в Европейский суд по правам человека. «Репортёры без границ» расценивают её как неадекватную обстоятельствам и неоправданную массовую слежку, поскольку степень технического доступа, а также непомерное количество критериев поиска не подлежат каким-либо эффективным ограничениям.

В 2016 году Федеральный административный суд уже отклонял жалобу организации «Репортёры без границ» на стратегическое наблюдение за телекоммуникациями. Федеральный конституционный суд не принял конституционную жалобу RSF на данное постановление, ссылаясь на отсутствие неопровержимых доказательств того, что организация подвергалась слежке со стороны BND. При этом «Репортеры без границ» уверены, что электронная переписка RSF не раз подвергалась мониторингу со стороны спецслужб.

Теперь ЕСПЧ потребует от ответчика — Федеральное правительство Германии — прокомментировать содержание обвинений. Срок, установленный в разбирательствах для достижения мирового соглашения, истекает 4-го марта. Затем у Федерального правительства будет двенадцать недель на то, чтобы прокомментировать поступившую жалобу. Решение о возможном проведении устного слушания до вынесения приговора Суд будет принимать позднее.

.

.





.