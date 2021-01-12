Правозащитники из Access Now требуют от Parler прозрачности

Международная некоммерческая организация по защите цифровых прав Access Now призвала платформу социальных сетей Parler к прозрачности в отношении того, как её политика влияет на права человека, особенно в плане дезинформации, разжигания ненависти и других практик, которые препятствуют информированному дискурсу и общественной безопасности. В организации находят, что очень мало знают о подходе платформы к обеспечению конфиденциальности и безопасности её 10 млн пользователей. Растущий спрос на услуги Parler также позволяет третьим лицам искать персональные данные и конфиденциальную информацию людей.

Parler быстро завоёвывает репутацию убежища для правых экстремистов и приверженцев теории заговора, позволяя проявления расизма, экстремизма и антисемитизма на платформе, считают в Access Now. По информации организации, её пользователи призывали к насилию и делились информацией, которая помогла террористам штурмовать Капитолий.

«Parler растёт экспоненциально, но предоставляет мало информации о том, как защищает и уважает данные и права пользователей или как борется с потенциально смертоносной дезинформацией, ненавистническими высказываниями или преследованием отдельных лиц. Роль, которую Parler сыграла в событиях в Капитолии США, только подчёркивает настоятельную необходимость для компании поддерживать свою собственную предполагаемую приверженность прозрачности. Мы призываем платформу сделать свою политику публичной и поставить во главе неё права человека и открытое обсуждение», — говорит аналитик Access Now Иседуа Орибхабор.

Access Now призывает Parler принять следующие методы контроля контента в дополнение к политике защиты данных:

— политику борьбы с дезинформацией и разжиганием ненависти;

— сбор статистики о соблюдении руководящих принципов сообщества и условий предоставления услуг, включая количество учётных записей, которые были ограничены или удалены из-за нарушений;

— политику уведомления пользователей до того, как их контент или учётные записи будут ограничены или удалены из-за нарушений правил сообщества или условий предоставления услуг;

— процедуру обжалования решений или действия, принятых в отношении их контента и учётных записей пользователей;

— периодическую отчётность.

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