Цифровой трансформации тюрем выделили деньги

Президиум правительственной комиссии по цифровому развитию под председательством вице-премьера Дмитрия Чернышенко утвердил план цифровой трансформации Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), сообщил «Ъ» высокопоставленный собеседник в службе, знакомый с ходом разработки и утверждения плана. По его словам, комиссия утвердила перечень всех предложенных мероприятий проекта и не поднимала вопрос о снижении его потенциального финансирования, которое оценивается в 25 млрд руб.

С 2021 по 2023 год планируется, что цифровизацию пройдут 380 тюрем, колоний и других исправительных учреждений. В них разместят средства блокировки мобильной связи для борьбы с мошенническими тюремными колл-центрами, системы видеонаблюдения с функцией распознавания лиц, внедрят электронный документооборот, закупят компьютеры и программное обеспечение.

Программу разработали ФСИН и госкорпорация «Ростех». Авторы отмечали, что цифровизация сократит издержки ФСИН на 62,5 млрд рублей и увеличит налоговые отчисления от труда заключенных с нуля до 1,3 млрд рублей.

В случае, если «Ростех» действительно станет единственным поставщиком проекта, внедрением систем видеоаналитики с большой долей вероятности займется его «дочка» NtechLab, считает CNews, напоминая, что в 2019 г. компания проводила масштабное тестирование систем распознавания совместно с МВД.

В министерстве цифрового развития ранее критиковали проект цифровизации ФСИН из-за несоответствия методическим рекомендациям. Проект пришлось дорабатывать. Эксперты допускали, что поводом для критики стало намерение ведомства сделать госкорпорацию «Ростех» единственным поставщиком, в то время как на реализацию плана претендовал и «Сбербанк».

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