ЮMoney прекратил обслуживать иностранные компании и платежи за границу

Платежный сервис ЮMoney (экс-«Яндекс.Деньги») временно прекратил обслуживать иностранные компании и проводить платежи в их адрес. Об этом он сам сообщил в своём Facebook, уточнив:

«Кошельки и карты ЮMoney по-прежнему работают в России без ограничений. С их помощью гражданин любой страны может оплачивать покупки в российских магазинах, погашать штрафы ГИБДД, рассчитываться за ЖКУ, отправлять денежные переводы и делать многое другое. Мы прикладываем все усилия, чтобы урегулировать сложившуюся ситуацию, и будем держать пользователей и клиентов в курсе событий».

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Операции с нерезидентами были остановлены по предписанию ЦБ РФ после плановой проверки. ЮMoney учтет все требования ЦБ. Введенные ограничения затронут только платежи физлиц в адрес компаний-нерезидентов и платежи компаний-нерезидентов в адрес физлиц, отмечает «Интерфакс».

Компании, попавшие под ограничения, оповещены о приостановке расчетов.

Как сообщает РБК, на проблемы с транзакциями уже пожаловались пользователи онлайн-игр, в частности, League of Legends и Valorant. Некоторые из них отметили, что у них получилось провести платеж через «Сбер» при использовании платежной системы Visa.

В официальной группе «ВК» разработчики сообщили, что уже подключили альтернативный способ приема платежей. С аналогичной проблемой при покупке игр столкнулись пользователи Origin — магазина игр от производителя Electronic Arts. Они также указали, что при попытке оплаты игры у них возникает ошибка «ЮMoney».

В декабре прошлого года стало известно, что аналогичные ограничения ЦБ ввел для QIWI: сервису запретили осуществлять переводы за рубеж и платежи на предоплаченные карты корпоративных клиентов. За подобные операции QIWI был оштрафован на 11 млн руб. После новости о штрафе и запретах ЦБ в отношении сервиса котировки бумаг группы QIWI на NASDAQ обвалились более чем на 20%.

В комментариях к своему посту ЮMoney уточняет, что платежи с карт и снятие наличных работают в обычном режиме – россияне могут оплачивать покупки в российских магазинах, штрафы ГИБДД, рассчитываться за ЖКУ, переводить деньги другим физлицам.

UPD. Сервис продолжает уточнять перечень своих услуг, поскольку новость о произошедших изменениях вызвала большой резонанс в клиентской среде, и у многих ещё остались вопросы. Так, в реплаях к нашей новости в Twitter один из пользователей выразил своё беспокойство тем, что не сможет оплачивать услуги eBay, Discogs, AliExpress, Bandcamp, Google Play, Juno Download, Steam и т.д., но пресс-служба заверила — их клиенты по-прежнему могут платить в этих сервисах с карты Юmoney:

Вы по-прежнему можете платить в этих сервисах с нашей карты. — ЮMoney (@yoomoneynews) January 14, 2021

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