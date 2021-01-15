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15.01.2021

Силовики задержали и избили оператора ФБК за эмоциональные твиты

Против Павла Зеленского возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 280 УК РФ (призывы к экстремизму), причём когда к активисту приехала скорая и медики настояли на госпитализации, следователь запретил увозить его

Pavel Zelensky FBK_arrested  

В Москве задержали оператора Фонда борьбы с коррупцией  (ФБК) Павла Зеленского, сообщил «Медиазоне» руководитель юридического отдела фонда Вячеслав Гимади. Эту же информацию подтвердил директор Фонда Иван Жданов.

По словам жены задержанного, его из дома увезли в управление Следственного комитета по Москве. Как позднее уточнил глава «Агоры» Павел Чиков, возбудили дело о призывах к экстремизму (часть 2 статьи 280 УК) из-за эмоциональных твитов, написанных вскоре после того, как нижегородская журналистка Ирина Славина, долгое время подвергавшаяся травле и преследованиям, совершила акт самосожжения перед зданием областного ГУ МВД.

По словам адвоката Мансура Гильманова, утром у Зеленского прошел обыск, у него забрали ноутбук и телефон. Он также добавил, что силовики ударили активиста по голове — на фото видно, что возле глаза у задержанного гематома. В ГСУ СК по Москве была вызвана скорая. Приехавшие медики настаивали на госпитализации, но следователь запретил это делать. После избиения силовики вынудили Зеленского разблокировать смартфон, насильно приложив палец к сканеру отпечатка.

Задержание оператора ФБК вызвало большой резонанс в Сети. Основатель Фонда Алексей Навальный назвал твиты Зеленского «правильными», приложив их скрины, которые разошлись по соцсетям уже в бесчисленных перепостах.

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UPD: Пресненский суд Москвы арестовал оператора ФБК Павла Зеленского до 28 февраля. Об этом сообщил адвокат Мансур Гильманов. РИА Новости опубликовали видео из зала суда.

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