Силовики задержали и избили оператора ФБК за эмоциональные твиты

В Москве задержали оператора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Павла Зеленского, сообщил «Медиазоне» руководитель юридического отдела фонда Вячеслав Гимади. Эту же информацию подтвердил директор Фонда Иван Жданов.

По словам жены задержанного, его из дома увезли в управление Следственного комитета по Москве. Как позднее уточнил глава «Агоры» Павел Чиков, возбудили дело о призывах к экстремизму (часть 2 статьи 280 УК) из-за эмоциональных твитов, написанных вскоре после того, как нижегородская журналистка Ирина Славина, долгое время подвергавшаяся травле и преследованиям, совершила акт самосожжения перед зданием областного ГУ МВД.

По словам адвоката Мансура Гильманова, утром у Зеленского прошел обыск, у него забрали ноутбук и телефон. Он также добавил, что силовики ударили активиста по голове — на фото видно, что возле глаза у задержанного гематома. В ГСУ СК по Москве была вызвана скорая. Приехавшие медики настаивали на госпитализации, но следователь запретил это делать. После избиения силовики вынудили Зеленского разблокировать смартфон, насильно приложив палец к сканеру отпечатка.

Задержан оператор ФБК Павел Зеленский, ему инкриминируют призывы к экстремизму https://t.co/oA2mfky7w2 pic.twitter.com/btsvRPmYzy — KasparovRu (@KasparovRu) January 15, 2021

Задержание оператора ФБК вызвало большой резонанс в Сети. Основатель Фонда Алексей Навальный назвал твиты Зеленского «правильными», приложив их скрины, которые разошлись по соцсетям уже в бесчисленных перепостах.

Паша Зеленский классный, один из самых добрых и отзывчивых сотрудников ФБК.

И никакой не экстремист, конечно.

И вообще, наказывать за слова — это ненормально. А тем более за правду pic.twitter.com/SJobEpGDD6 — Настя Кадетова (@kadetovaa_) January 15, 2021

UPD: «Адвокат Гильманов сообщает, что медики скорой помощи настаивают на госпитализации Зеленского, однако следователь запрещает это», — пишет Павел Чиков. Зеленский сообщал, что при обыске следователи ударили его по голове Окрестина все ближе — Ilya Klishin (@Vorewig) January 15, 2021

статья о призывах к экстемизму (до 5 лет!) за твит, где он после самосожжения Ирины Славиной назвал недовласть недовластью https://t.co/hrPXqq0fxC — да, сковорода (@eskovoroda) January 15, 2021

.

UPD: Пресненский суд Москвы арестовал оператора ФБК Павла Зеленского до 28 февраля. Об этом сообщил адвокат Мансур Гильманов. РИА Новости опубликовали видео из зала суда.

.

.

.