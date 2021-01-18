В Китае испытали квантовый интернет с помощью дронов

Исследователи из Нанкинского университета (КНР) смогли с помощью дронов передать частицы света (фотоны) в рамках создания квантового интернета. Такой интернет обеспечивает сверхбезопасную связь, поскольку фотоны, которые используются в нем в качестве носителей, могут передаваться в виде секретных кодов.

Quantum internet signals beamed between drones a kilometre apart https://t.co/qmrv5YRS8l pic.twitter.com/Ud3XUe98V6 — New Scientist (@newscientist) January 17, 2021

Квантовые интернет-сигналы передавались между двумя дронами, которые располагались на расстоянии километра друг от друга. Основной беспилотник создал две «запутанные» частицы, одну из которых отправил на базу ​на земле. Вторую частицу принял другой дрон и переправил ее на вторую наземную станцию ​​в километре от первой. Опробованная китайскими исследователями технология, отмечает профильное издание NewScientist, может стать «кирпичиком» для построения квантового интернета.

«Квантовые сети намного безопаснее, чем существующий интерне, потому что любая попытка подслушивания изменяет состояние фотонов, предупреждая получателя о нечестной игре», — также подчёркивает оно.

В Китае уже есть квантоаые сети с использованием оптоволоконных кабелей. Кроме этого планируется передавать «запутанные» фотоны с помощью спутника.

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