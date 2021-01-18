В Госдуме не исключают внедрения электронных браслетов для COVID-мониторинга

Биолог из Челябинска разработал электронный браслет, позволяющий в онлайн-режиме выявлять ключевые симптомы коронавирусной инфекции и отслеживать состояние нервной системы человека. Об этом сообщила замминистра информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области Екатерина Давыдова.

«Прибор снимает кардиограмму, регистрирует активность вегетативной нервной системы, измеряет температуру тела, следит за уровнем кислорода в крови и на основании этих данных определяет, как протекает заболевание, при этом данные можно самостоятельно и дистанционно передать медикам», — цитирует замминистра ТАСС.

На данную разработку уже отреагировали в Госдуме. Член комитета по охране здоровья Борис Менделевич («Единая Россия») в интервью Агентству городских новостей «Москва» допустил, что электронные браслеты для мониторинга состояния пациентов с COVID-19 после эффективного тестирования можно будет использовать в регионах РФ:

«Если использование подобных браслетов даст положительный эффект, то с медицинской точки зрения, я считаю, это может стать отличным инструментом для сохранения здоровья огромного количества людей и дальнейшего развития телемедицины. Но здесь надо сразу разбираться и с правовыми аспектами, чтобы браслет не превращался в способ слежки. Что касается сферы здравоохранения, то, на мой взгляд, это очень хороший этап развития дистанционных технологий, учитывая актуальность мониторинга и возможность дистанционного лечения ряда заболеваний, в том числе и легкой формы новой коронавирусной инфекции».

.

Борис Менделевич также считает, что такое устройство можно было бы использовать гражданам, имеющим хронические заболевания. «Но надо понимать, что помимо COVID-19 есть еще большое количество хронических заболеваний, которые можно было бы мониторить данным способом. Да, сейчас есть возможность измерять с помощью смартфонов пульс, давление. Однако, как правило, пациенты данные о состоянии здоровья заносят в дневники, которые в дальнейшем показывают у врача на приеме. В случае же оперативной передачи данных у врача появится возможность изучать состояние пациента и при необходимости вводить корректировки в схему лечения», — заключил он.

В апреле прошлого года для контроля заболевших коронавирусом электронные браслеты закупило правительство Мурманской области, выделив для этого 1,5 мл рублей. А в Башкортостане на днях объявили о введении антиковидных паспортов, который будет выдаваться в электронном виде, «но при необходимости специальный QR-код можно будет показать с телефона или распечатать». Подавать документы для получение паспорта не нужно, получить его можно будет на сайте госуслуг, «он автоматически сформируется у тех, кто вакцинировался или подтвердил наличие антител в сертифицированном медицинском учреждении».

.

.

.