Илья Варламов: «Я не знаю, как я мог оскорбить власть»

Жительница Архангельска пожаловалась в полицию, что в одном из роликов блогера Ильи Варламова содержатся оскорбления в адрес проживающих в городе, а также нецензурная брань, полиция начала проверку. Об этом сообщили РБК в пресс-службе УМВД России по Архангельской области:

«Администратор вышеуказанного паблика вызван в отдел полиции. Проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего».

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Сам блогер сообщил «Эху Москвы», что у него нет предположений по поводу оснований для административного дела против него об оскорблении власти в Архангельске. Ранее Варламов разместил в своём Instagram пост, в котором рассказал, что им заинтересоваась полиция и вызывает его 1 февраля в архангельское УМВД.

«Мне пришла повестка, мне предложили приехать в Архангельск, потому что там против меня возбудили административное дело по статье 20.1 ч.3. Статья о мелком хулиганстве, третья часть об оскорблении государственных символов. Я не знаю, как я мог оскорбить власть. В Архангельске я снимал сюжет, про состояние жилья. Архангельск славится тем, что там тысячи людей живут в гнилых бараках, где нет канализации, печное отопление. Решить проблему жилья не может уже четвертый мэр, как люди жили в бараках, так они и живут. Видимо, это и оскорбило власть», — сказал он.

Варламов отметил, что завтра его защитник ознакомиться с материалами дела и будет принято решение о дальнейший действиях. Также он сказал, что не знает, какие эпизоды видеоролика вызвали вопросы у правоохранителей.

«Хотелось бы принести глубочайшие извинения жителям Архангельска, — иронизирует блогер в своём Instagram. — За то, что люди живут на вонючем болоте в гнилых бараках, в которых уже много лет жить нельзя и которые в любую минуту могут развалиться. За то, что нищая Архангельская область всё это время была не в состоянии обеспечить людей достойным жильём — и неизвестно, сможет ли в ближайшие годы. За то, что деньги, которые россияне платят в казну, уходят не на развитие регионов РФ, а в карманы Лукашенко и Асада».

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