Apple запатентовала систему распознавания по теплу от лица пользователя

Корпорация Apple запатентовала использование тепловых карт для разблокировки смартфона по лицу. Разработка представляет собой так называемую тепловую карту лица, которая уникальна для каждого человека. В процессе сканирования устройство составит сетку поверхности, для каждого из участка которой и будет создана тепловая карта.

Сообщается, что это принципиально новая система идентификации пользователя по лицу. От других она отличается тем, что распознаёт лица сквозь маски и очки. Большинство смартфонов в настоящее время используют биометрическую аутентификацию лица и отпечатков пальцев, но её можно обмануть. Во время пандемии Face ID подверглась особенной критике, когда люди были вынуждены носить маски перчатки и снимать их для распознавания лиц или ввода пароля на экране.

Пока непонятно, как будет работать новый Face ID при повышенной температуре тела или при минусовой температуре окружающего воздуха.

Пользователи вряд ли могут ожидать новшеств уже в этом году. Apple не планирует серьёзных изменений в линейке iPhone после внедрения усовершенствований в 2020 году, пишет Bloomberg.

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