Хроника протеста: аресты за твиты, давление на соцсети, сбои интернета, задержания журналистов

В российских городах 23 января начались акции в поддержку находящегося под арестом оппозиционного политика Алексея Навального и других политзеков. За несколько дней до этого власти начали настоящую кампанию по недопущению подобных мероприятий, первым делом обрушив свой гнев на ближайших сторонников Навального, найдя в их сообщениях в социальных сетях нарушения российского законодательства. Кроме этого, совершенно предсказуемым и неуклюжим способом они решили воздействовать на молодёжь, которая наиболее активно распространяет информацию о митинге или выражает каким-то иным способом поддержку оппозиционным активистам, — на них пытаются надавить через педагогов учебных заведений, через родителей, и даже посылают полицию к ним домой. Надзорные и силовые ведомства не менее предсказуемо решили запугать социальные сети, а законодатели уже приступили к разработке усиливающих ответственность за анонсирование несанкционированных мероприятий законов. Профсоюз журналистов и работников СМИ в ходе совместного мониторинга с ОВД-Инфо зафиксировал 52 случая воспрепятствования профессиональной деятельности журналистов. Шатдауна ни в одном городе не случилось, но проблемы со связью были.

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Преследование оппозиционных лидеров

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Симоновский суд Москвы за день до мероприятия оштрафовал на 250 тысяч рублей юриста «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК) Любовь Соболь за повторное нарушение «закона о митингах».

Russian authorities have arrested several aides to politician Alexei Navalny in the lead-up to mass protests expected for the weekend. Reuters has been told that Navalny anticipated his own arrest, and planned the protests to force the Kremlin's hand https://t.co/AFK458dNFo pic.twitter.com/MNzl1hYRli — Reuters (@Reuters) January 22, 2021

Её задержали накануне и продержали в отделе полиции несколько часов, после чего составили протокол по части 8 статьи 20.2 КоАП РФ (повторное нарушение порядка проведения массовой акции). Речь идет о призывах приходить на несанкционированную акцию в Москве, запланированную на 23 января. Свои месседжи юрист ФБК доносит, как правило, через Twitter, где на неё подписано более 250 тысяч человек.

Как я себе представляла работу МВД в детстве: расследования, тяжелая работа, опасность Как я вижу работу МВД сейчас: Ребята, у нас тут потенциально опасные тик-токи, все срочно за работу — Соболь Любовь (@SobolLubov) January 22, 2021

За призывы выйти на митинги сотрудника отдела расследований ФБК Георгия Албурова Мещанский суд Москвы арестовал на 10 суток. Как пишет в своём Twitter сам активист, суд счёл его организатором протестной акции. В качестве доказательства вины Албурова приводится гиперссылка на YouTube с обращением Навального, где оппозиционный политик призывает всех прийти на акцию.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш арестована на девять суток за призывы к участию в акции. Соответствующее решение принял Савеловский суд Москвы за день до мероприятия. По словам Ярмыш, на рассмотрение дела у судьи ушло менее пяти минут. Ее признали виновной в нарушении организации публичной акции. Ярмыш была задержана накануне в Москве.

Арестовали на 9 суток.

Ну, вы знаете, что делать. 23 января 14.00, центральные улицы ваших городов. Приходите! — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) January 22, 2021

На 10 суток также арестован координатор штаба Навального в Краснодаре Анастасия Панченко, сообщил ее адвокат Александр Валявский «МБХ медиа». Ранее на активистку из-за акции 23 января составили протокол об организации несанкционированного мероприятия. Во Владивостоке в тот же день на трое суток арестовали координатора местного штаба Екатерину Ведеркину. Такие же задержания накануне акции произошли в других городах.

К главе штаба Навального в Чебоксарах сотрудники центра "Э" вломились через балкон https://t.co/lKmGpCKSlN | @Idel_Realii — Pavel Butorin (@PashaButorin) January 23, 2021

В Кургане суд над главой штаба Навального проходил по скайпу.https://t.co/XpSP1Nis59 pic.twitter.com/dSLovDnL6J — Радио Свобода (@SvobodaRadio) January 23, 2021

Задержание, штрафы, запугивание: накануне объявленных сторонниками Алексея Навального акций протеста власти предпринимали все возможные шаги, чтобы предотвратить их. Почитайте, как российские власти готовились к акциям 23 января. https://t.co/NXo6wzENfT — DW на русском (@dw_russian) January 23, 2021

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«Забота» о несовершеннолетних

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Как ранее писала «РосКомСвобода», в социальных сетях молодёжь, зачастую подросткового возраста, активно поддержала призыв прийти на митинг, запустив челленджи, интерет-флешмобы и другие информационные поводы, набравшие стремительную популярность.

Власть отреагировала на это предсказуемо неуклюже, надавив на молодёжь через администрацию их учебных заведений.

For more on the sweeping crackdown ahead of today’s protests and the stakes for Russia’s opposition movement: https://t.co/7dmpwn2vq3 — Matthew Luxmoore (@mjluxmoore) January 23, 2021

Кроме этого, по сообщениям пользователей, проводится определённая работа с родителями, которым в мессенджерах рассылаются предостережения относительно участия их детей в акциях. Порой в аргументации «желающих предупредить» присутствует нешуточная конспирология.

Малая часть из бреда, что скинули нам в чат pic.twitter.com/pVwr6eqnaW — Злая Мурка (@sascha1052) January 22, 2021

жалкие недопедагоги! они готовы тащить в субботу детей шестым днем лишь бы чего не вышло #Иваново pic.twitter.com/ushMs6s5BR — типичное Иваново (@AA_Sergeev) January 22, 2021

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Председатель «Альянса учителей» в Республике Татарстан Раушан Валиуллин обратился к главе республики Рустаму Минниханову с требованием прекратить слежку за соцсетями школьников в Набережных Челнах. «Это новое дно, Рустам Нургалиевич. Ни подрастающее поколение, ни учителя вам этого не простят», — заявил Валиуллин.

Ранее в Набережных Челнах по школам разослали таблицу, которую должны заполнить классные руководители. Сотрудники мэрии города заставляют учителей мониторить социальные сети учеников, смотреть, не подписаны ли те на «деструктивные» группы. В числе «деструктивных» в список попали сообщества «ФБК» и «Команда Навального».

.По факту размещения публикаций об акции протеста силовики возбуждают уголовные дела, где кроме нарушения «закона о митингах» фигурирует также «вовлечение детей в опасные группы».

Управление Следственного комитета по Новосибирской области возбудило уголовное дело о призывах к массовым беспорядкам (часть 3 статьи 212 УК). По версии следствия, «неустановленные пользователи социальных сетей опубликовали сообщения, содержащие призывы к массовым беспорядкам, сопровождающимся насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением оружия, взрывных устройств, взрывчатых, а также оказанием вооруженного сопротивления представителям власти» во время митинга в поддержку политика Алексея Навального. О каких именно публикациях идет речь, не сказано.

Лингвистическая экспертиза установила, что в постах содержатся «деструктивные призывы по отношению к представителям власти». Силовики задержали 20-летнего местного жителя, его имя не называется. У него дома прошел обыск, полицейские допрашивают свидетелей. Другие подробности не приводятся.

В Татарстане следственное управление СКР возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 212 УК РФ (призывы к массовым беспорядкам). Как сообщило ведомство, 20 января «неустановленное лицо разместило в одной из социальных сетей информацию с призывами к совершению массовых беспорядков 23 января 2021 года».

По данным СКР, «злоумышленник снабдил сообщение соответствующими инструкциями по антиобщественному поведению». Следователи пытаются установить личность того, кто разместил эту информацию. «Расследование уголовного дела продолжается»,— говорится в сообщении.

Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по факту «вовлечения несовершеннолетних в совершение противоправных действий, представляющих для них опасность. Как сказано в пресс-релизе СКР,

«По результатам проверки размещённых в средствах массовой информации многочисленных обращений различных объединений родителей российских школьников Главным следственным управлением Следственного комитета России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пп. «а, в» ч. 2 ст. 151.2 УК РФ. На территории Москвы и других субъектов Российской Федерации действуют ограничения в условиях распространения коронавирусной инфекции. В этой связи уполномоченными органами власти отказано в проведении 23 января 2021 года митингов. В условиях сложной эпидемиологической ситуации и действующих ограничений проведение массовых мероприятий с привлечением большого количества людей создает для них реальную угрозу заболевания. Несмотря на это, сторонники Навального размещают публикации в сети Интернет, социальных сетях «TikTok», «ВКонтакте», «Facebook», «Twitter», «Instagram», на сервисе «YouTube», в которых призывают несовершеннолетних к участию в несанкционированных митингах на территории Москвы и в других городах России 23 января».

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СК возбудил уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия накануне митинга в поддержку Навального https://t.co/uUB0v346iT — The Insider (@the_ins_ru) January 22, 2021

Уголовное дело возбудили из-за постов и тиктоков в поддержку Навального https://t.co/L07SA1BP8D pic.twitter.com/SEcvdH3cnm — Медиазона (@mediazzzona) January 22, 2021

Любимая тема — спекуляция на теме детей раскручивалась в «официальном» информационном поле с удвоенной силой. Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе выступления на телеканале ТВЦ призвал «не поддаваться на попытки вовлечь несовершеннолетних в несанкционированную акцию».

Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков назвал недопустимыми несанкционированные акции и «провоцирование участия в этих акциях молодых людей».

«Позиция может быть только одна: позиция в пользу безусловной необходимости соблюдения закона и недопустимости организации нелегитимных акций и тем более провоцирования участия в этих акциях молодых людей, детей и так далее», — сказал он. Того же мнения придерживается и его супруга Татьяна Навка.

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка заявила в своем инстаграме, что организаторы протестов на самом деле призывают к “элементарным беспорядкам”. https://t.co/UBVrEr7hp7 — Радио Свобода (@SvobodaRadio) January 23, 2021

К предупреждениям в адрес протестующих присоединился и доктор Рошаль:

Леонид Рошаль о несанкционированных акциях: Я хочу спросить — кто будет отвечать, если заболеет или умрет хоть один ребёнок? Президент Национальной Медицинской палаты, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологи…https://t.co/n2QUhoK29T https://t.co/WhejwWo8J4 pic.twitter.com/jq2AXswJCy — @kpru (@kpru) January 22, 2021

Детский омбудсмен Анна Кузнецова после просмотра видео рассказала о том, как протестующие во Владивостоке прятались за стоявших живой цепью детей и кидали дорожные конусы в ОМОН.

В официальной прессе царит привычная демонизация участников акций, а также похожие на постановочные сюжеты о силовиках и детях.

В Красноярске полицейский провел воспитательную беседу с детьми, пришедшими на несанкционированную акцию по призыву сторонников Навального, и уговорил их уйти pic.twitter.com/2ZQZN6HM6u — НТВ (@ntvru) January 23, 2021

Навальный зовет детей на бои с полицией Наш обозреватель Николай Варсегов негодует по поводу призыва к детям участвовать в субботних протестах https://t.co/K9dIlj0D63 pic.twitter.com/NN3YSKmuFs — @kpru (@kpru) January 21, 2021

Протесты в США 6 января.

Российские гостелеканалы: люди имеют право на протест, никто не может их такого права лишить. Протесты в России 23 января.

Российские гостелеканалы: это провокация, кучка отщепенцев, угроза стабильности, всем сидеть дома! — Проф. Преображенский (@prof_preobr) January 23, 2021

При этом судьба детей задержанных активистов их, видимо, не заботит:

Координатору нашего штаба в Ростове Ксении Середкиной дали трое суток ареста, хотя по закону нельзя: у неё есть ребёнок младше 14 лет. С ума сойти — Настя Кадетова (@kadetovaa_) January 22, 2021

⚡️ Сообщите омбудсмену Кузнецовой: на Пушкинской площади полковник полиции набросился на маленького мальчика! pic.twitter.com/6wDUFi6YBD — Рустем Адагамов (@adagamov) January 23, 2021

Властям показалось мало существующего законодательства для пресечения протестов, и они решили ужесточить его ещё больше. Депутат Госдумы Евгений Марченко разработал законопроект, которым предлагается ввести уголовное наказание до пяти лет лишения свободы за вовлечение несовершеннолетних в незаконные митинги и до десяти лет лишения свободы – за их склонение к организации массовых беспорядков.

Законопроектом предполагается внесение изменений в статью 151 УК РФ (Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий). В пояснительной записке (есть в распоряжении РИА Новости) отмечается, что согласно действующему законодательству за вовлечение несовершеннолетних в участие в несанкционированных собраниях, митингах, демонстрациях или шествиях предусмотрена административная ответственность, штрафы для граждан составляют 50 тысяч рублей, для должностных лиц – 100 тысяч.

«В виду нарастающей угрозы нелегитимной политической борьбы, а также участившимися случаями привлечения к административной ответственности подростков, мы предлагаем криминализовать состав части 1.1 статьи 20.2 КоАП РФ, изложив его в проектируемой части четвертой статьи 151 УК РФ», — говорится в документе.

Уточняется, что за вовлечение подростков в незаконные митинги предлагается наказывать ограничением свободы на срок от двух до четырех лет, арестом от четырех до шести месяцев или лишением свободы на срок до пяти лет.

Инициативу Марченко уже поддержали Следственный комитет и Верховный суд России.

В то же время, кабмин дал отрицательный отзыв на законопроект.

Правительство в отзыве отметило, что за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные акции предусмотрена административная ответственность. Если при нарушении была опасность для жизни ребенка, то нарушителя могут привлечь к уголовной ответственности. Ст. 151.2 УК РФ предусматривает лишение свободы до одного года, а в случае, если были призывы к участию в несанкционированной акции с использованием СМИ или в интернете,— до трех лет.

«Пояснительная записка к законопроекту не содержит данных правоприменительной практики, свидетельствующих о недостаточности и неэффективности существующих в настоящее время мер ответственности за рассматриваемые деяния»,— говорится в отзыве правительства. Правительство считает, что санкция также не соответствует принципу справедливости по ст. 6 УК РФ.

Игра на опережение: как власть «готовится» к акциям 23 января pic.twitter.com/m8XHI3rcyN — Дождь (@tvrain) January 22, 2021

Станица Кущёвская не перестаёт удивлять — администрация дала указание проверить соцсети всех жителей и выяснить, кто подписан на Навального! Подписчикам грозятся увольнениями и расправой! pic.twitter.com/CmzSsOejz5 — Штаб Навального в Краснодаре (@teamnavalny_kd) January 22, 2021

На самих протестах несовершеннолетних задерживали. По данным уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой, полиция посадила в автозаки 300 несовершеннолетних по всей России, из них около 70 — в Москве.

По мнению члена ОНК по Москве Марины Литвинович, которая в ночь с субботы на воскресенье объехала несколько отделений полиции, несовершеннолетних могли задерживать намеренно с целью завести дело о привлечении детей к несогласованным акциям. Все несовершеннолетние, с которыми она разговаривала, рассказали, что их допрашивали сотрудники СК. Дети рассказали, что шли не на акцию, а по своим делам.

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Давление на соцсети

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Ранее Генпрокуратура и Роскомнадзор обратились к интернет-площадкам с требованием недопущения призывов к участию в несанкционированных акциях. Соцсети должны будут блокировать запрещенную к распространению информацию и пригрозил компаниям административными штрафами. Роскомнадзор отметил, что «ВКонтакте» и YouTube удалили 50% выявленного противоправного контента, TikTok — 38%, Instagram — 17%. Региональные штабы Навального подтвердили, что начались блокировки страниц с анонсами акций.

К моменту проведения акции таких сообщений, по словам РКН, было удалено уже 89%.

Из соцсетей удалено 89% сообщений с незаконными призывами к несовершеннолетним участвовать в незаконных массовых мероприятиях — Роскомнадзор — НТВ (@ntvru) January 23, 2021

Мурманскую группу завтрашнего митинга в ВК блокнули 🤷 — Приключения Кратоса в России (@kratos_v_rossii) January 22, 2021

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Сбои в работе сервисов и связи

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Около полудня по Москве в день протестов интернет-пользователи сообщали и о сбоях в работе ряда сервисов и мобильных операторов. Первыми пошли жалобы на работу Twitter.

В работе Twitter, «Билайна» и «Ростелекома» произошел сбой https://t.co/WU8qYf9t5A — Meduza (@meduzaproject) January 23, 2021

Затем возникли проблемы с мобильной связью. Наиболее серьёзные из них, по данным «МБХ-медиа», испытывали абоненты «Билайна». Примерно в то же время стало известно о перебоях у МТС, Tele2, «МегаФона» и «Ростелекома». Сбои возникли у пользователей в Москве (в первую очередь у протестующих на Пушкинской площади), Петербурге, Тюмени, Челябинске, Екатеринбурге, Воронеже, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Саратове.

Позднее «Билайн», МТС и «Ростелеком» опровергли сообщения о сбоях связи.

«Информация о масштабном сбое на мобильной сети по России не соответствует действительности. В отдельных районах мы наблюдаем возросшую нагрузку на сеть, что может сказываться на скорости доступа к каким-то ресурсам», — заявили в «ВымпелКоме» (бренд «Билайн»).

С представителями компании согласился и директор «Общества защиты интернета» Михаил Климарёв.

«Прилёгшие операторы мобильной связи — это от перегрузок. На улицу вышло очень много людей. И положили сети», — рассказал он в своём телеграм-канале.

Помимо этого сервис Downdetector зафиксировал проблемы у мессенджера «Дискорд», а телеканал Дождь во время своего прямого эфира сообщал об отключении Wi-Fi на Пушкинской площади в Москве.

Шатдауна ни в одном городе не случилось, были только мелкие проблемы со связью, подвели итог в телеграм-канале «Цифровые наблюдатели RU».

Confirmed: Internet disruption observed in Russia amid demonstrations against detention of anti-corruption activist Alexei Navalny; real-time network data show high impact to Moscow and St. Petersburg; incident ongoing 📉 #RussiaProtests #Navalny 📰 https://t.co/ziGReFPZuz pic.twitter.com/4XqEK5wc5G — NetBlocks (@netblocks) January 23, 2021

Однако, по сообщению некоммерческой организации NetBlocks, фиксирующей интернет-сбой из-за действий правительств, метрики по Москве и Санкт-Петербургу оператора МТС показали падение связи. Оно по времени совпало с протестами и длилось примерно шесть часов.

Полученные данные согласуются с широко распространёнными сообщениями об отключениях электроэнергии, пишет NetBlocks. Сейчас организация проводит работу по выявлению и проверке полученных результатов и первопричины инцидента.

Автор популярного телеграм-канала «IT и СОРМ» Владислав Здольников заявил о том, что «Яндекс.Такси» «закрывало» во время такси некоторые зоны: нельзя было приехать туда на такси или уехать обратно.

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Преследование журналистов

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Журналисты, освещавшие акции протеста, столкнулись с агрессией силовиков. Большей части сотрудники СМИ пострадали в Москве и Санкт-Петербурге. Так, корреспондента «Новой газеты» Елизавету Кирпанову ударили по голове дубинкой, фотокорреспондента «Медузы» Евгения Фельдмана полицейский схватил за шею и держал полминуты, специального корреспондента из той же «Медузы» Кристину Сафонову ударил боец ОМОНа. Помимо этого силовики преследовали фотокорреспондента «Sota.Vision» Руслана Терехова. Журналист AvtozakLive Никита Ступин рассказал о применении к нему силы с использованием электрошокера.

На акции протеста в Москве омоновец ударил спецкора «Медузы» Кристину Сафонову. Она была в жилете «Пресса» https://t.co/qGoGRqC7ak — Meduza (@meduzaproject) January 23, 2021

Полицейские задержали журналиста VTimes Екатерину Гробман, главного редактора медиа «Важные истории» Романа Анина, фотокорреспондента «Медиазоны» Давида Френкеля, сотрудника «Дождя» Эдуарда Бурмистрова, корреспондента RTVI Михаила Шептуна и корреспондента The Insider Веру Рябицкую. Последнюю при задержании ещё и избили.

Буквально в прямом эфире был задержан корреспондент «Эха Москвы» в Петербурге Арсений Веснин. Полиция отобрала у него телефон. Примерно то же самое постигло и «Дождь» на Пушкинской площади в Москве: в квартиру, с балкона которой телеканал вел трансляцию, пришла полиция и отключила электричество, корреспондента Алексея Коростелева и оператора Сергея Новикова задержали.

В квартиру на Пушкинской площади в Москве, где работали журналисты «Дождя», пришла полиция https://t.co/J90Te1BKAF — Meduza (@meduzaproject) January 23, 2021

Задержания и насилие происходили несмотря на наличие, как правило, у всех журналистов специальных ярких жилетов, удостоверений и прописанных на бумаге редзаданий. Всего Профсоюз журналистов и работников СМИ в ходе совместного мониторинга с ОВД-Инфо зафиксировал 52 случая воспрепятствования профессиональной деятельности журналистов. Помимо Москвы и Санкт-Петербурга задержания произошли ещё как минимум в 15 городах: в Хабаровске, Махачкале, Пскове, Ставрополе, Курске, Самаре, Уфе, Воронеже, Новосибирске, Владивостоке, Казани, Благовещенске, Красноярске, Чебоксарах, Ярославле. Лидером по задержаниям журналистов стал Санкт-Петербург: здесь задержали как минимум 16 человек.

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