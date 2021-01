Хроника протеста: аресты за твиты, давление на соцсети, сбои интернета, задержания журналистов

В российских городах 23 января начались акции в поддержку находящегося под арестом оппозиционного политика Алексея Навального и других политзеков. За несколько дней до этого власти начали настоящую кампанию по недопущению подобных мероприятий, первым делом обрушив свой гнев на ближайших сторонников Навального, найдя в их сообщениях в социальных сетях нарушения российского законодательства. Кроме этого, совершенно предсказуемым и неуклюжим способом они решили воздействовать на молодёжь, которая наиболее активно распространяет информацию о митинге или выражает каким-то иным способом поддержку оппозиционным активистам, — на них пытаются надавить через педагогов учебных заведений, через родителей, и даже посылают полицию к ним домой. Надзорные и силовые ведомства не менее предсказуемо решили запугать социальные сети, а законодатели уже приступили к разработке усиливающих ответственность за анонсирование несанкционированных мероприятий законов. Профсоюз журналистов и работников СМИ в ходе совместного мониторинга с ОВД-Инфо зафиксировал 52 случая воспрепятствования профессиональной деятельности журналистов. Шатдауна ни в одном городе не случилось, но проблемы со связью были.

.

Симоновский суд Москвы за день до мероприятия оштрафовал на 250 тысяч рублей юриста «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК) Любовь Соболь за повторное нарушение «закона о митингах».

Russian authorities have arrested several aides to politician Alexei Navalny in the lead-up to mass protests expected for the weekend. Reuters has been told that Navalny anticipated his own arrest, and planned the protests to force the Kremlin's hand https://t.co/AFK458dNFo pic.twitter.com/MNzl1hYRli

— Reuters (@Reuters) January 22, 2021