Иран блокирует Signal после массового перехода в него пользователей из WhatsApp

Иранское правительство заблокировало Signal, сообщает Al Jazeera. В середине января его удалили из из Cafe Bazaar, иранской версии Google Play, и Myket, ещё одного известного местного магазина приложений. Signal стал самым загружаемым сервисом, после того как в WhatsApp обнаружились проблемы с конфиденциальностью и иранцы стали массово покидать этот мессенджер.

Iran’s government blocks Signal messaging app after WhatsApp exodus https://t.co/Xz89ZYfVp8 pic.twitter.com/vOCyK2lZ4N — Al Jazeera English (@AJEnglish) January 26, 2021

Signal уже блокировали — с 2016 по 2017 год. Однако запрет всё-таки в большей степени обошёл мессенджер стороной, поскольку у него в то время не было в Иране такой базы пользователей. Однажды сервис незаметно разблокировали, не предоставив по этому эпизоду никаких официальных комментариев.

В британской правозащитной организации ARTICLE19 рассказали, что Signal использовался иранцами во время протестов в конце 2017 и начале 2018 года. Приложение всегда позиционировалось как безопасный в плане шифрования сервис для диссидентов или активистов, особенно в плане защиты от властей США и их обширных инструментов слежки. Так что ещё до миграции из WhatsApp гражданское общество активно использовало Signal в повседневной жизни.

Теперь Signal оказался в числе топовых сервисов, ранее запрещённых иранскими властями. В этом списке находятся Telegram, Twitter, Facebook и YouTube, а WhatsApp и Instagram остаются единственными крупными иностранными соцсетями, которые разрешены на территории страны. Впрочем, несмотря на двухлетний запрет, десятки миллионов людей ежедневно пользуются Telegram.

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«Интересно, Telegram они заблокировать не смогли, но команда Signal не такая», — подметил директор по распространению технологий «Яндекс» Григорий Бакунов.

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Однако, имея многолетний опыт введённых иранскими властями и международными компаниями из-за санкций интернет-ограничений, иранцы и самостоятельно хорошо научились обходить блокировки. В частности, они регулярно используют VPN.

Ряд пользователей считает, что, поскольку WhatsApp не заблокирован, государство имеет доступ к данным его пользователей. Но это маловероятно, сомневаются в Oxford Internet Institute. Запрет Signal, скорее всего, замедлит рост его пользовательской базы и удержит людей в WhatsApp, полагают исследователи.

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