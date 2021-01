Совет Европы призвал ограничить распространение технологии распознавания лиц

В Европе пришли к выводу, что для предотвращения нарушения прав человека необходимо введение строгих правил, регламентирующих использование технологии распознавания лиц. Совет Европы призвал к ограничительным мерам в вопросе распространения основанных на данной технологии систем, чтобы избежать значительных рисков для конфиденциальности и защиты данных. Кроме того, некоторые приложения по распознаванию лиц следует полностью запретить во избежание дискриминации, уверены в Совете Европы.

A democratic debate is needed on the use of live #FacialRecognition in public places and schools. #40yearsofdataprotection #Convention108 https://t.co/U0juTaH4Z1

Организация опубликовала «Рекомендации в связи с распознаванием лиц» (Guidelines on Facial Recognition), которые представляют собой перечень «руководящих принципов», соблюдение которых позволит избежать «значительных рисков для конфиденциальности и защиты персональных данных», связанных с использованием технологий распознавания лиц.

Совет Европы рекомендует запретить использование распознавания лиц «исключительно с целью определения цвета кожи, религиозных или иных убеждений, пола, расового или этнического происхождения, возраста, состояния здоровья или социального статуса человека».

«В лучшем случае распознавание лиц может быть удобным… В худшем случае оно угрожает основным правам человека, включая неприкосновенность частной жизни, равное обращение и недискриминацию, позволяя государственным органам и другим лицам контролировать и контролировать важные аспекты нашей жизни – часто без нашего ведома или согласия», – заявила Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич (Marija Pejčinović Burić).

Необходимо широкое обсуждение технологии распознавания лиц в реальном времени в общественных местах и школах. Возможно, необходим запрет на последующую обработку результатов такого распознавания.

Скрытное применение технологий распознавания лиц правоохранительными органами допустимо только если оно «соразмерно» риску предотвращаемых угроз общественной безопасности. Такие угрозы должны быть заранее перечислены в правилах, которые правоохранители должны соблюдать.

Частным компаниям следует запретить распознавание лиц в общественных местах.

Документ разработан Консультативным комитетом Конвенции о защите частных лиц в отношении автоматизированной обработки данных личного характера. Комитет объединяет экспертов из 55 государств-участников Конвенции, а также 20 стран-наблюдателей.

Рекомендации Совета Европы адресованы «правительствам, законодателям и бизнесу» и опубликованы в День персональных данных.

40 years ago, #Convention108 pioneered #dataprotection. It is an essential tool to protect #humanrights & address current challenges, incl. cross-border exchange of data by national security services, which must be subjected to democratic & effective scrutiny. #DataProtectionDay pic.twitter.com/TkjVQV8vP4

— Commissioner for Human Rights (@CommissionerHR) January 28, 2021