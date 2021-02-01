ОЗИ: перед митингами полиция приказала отключить доступ к камерам видеонаблюдения

Накануне всероссийской акции протеста в поддержку Алексея Навального 31 января провайдеры получили от полиции предписания отключить доступ к публичным камерам видеонаблюдения. Об этом сообщает «Общество защиты интернета» (ОЗИ), чьи эксперты проверили эти сообщения и выяснили, что публичный доступ к камерам видеонаблюдения в крупных городах (и не только) действительно был закрыт.

«Публичные камеры должны фиксировать правонарушения на улицах города — ДТП, убийства и другие преступления. Они устанавливаются для того, чтобы обеспечить нашу с вами безопасность. Но, видимо, безопасность перестает быть приоритетом для власти, когда речь идет о мирных акциях её собственных граждан», — говорится на сайте ОЗИ.

Ниже представлены несколько городов из списка тех, где были отключены публичные видеокамеры.

Уфа. Из публичного доступа 31 января пропали картинки с камер, расположенных на маршруте протестной акции — от Аграрного института до Белого дома.

Липецк. Во время акции полностью перестал работать сайт с публичными камерами. На данный момент он снова доступен.

Астрахань. На сайте с публичными камерами исчезла возможность их выбора. Из общей обзорности выключили камеры в центре города. На момент написания этого поста сайт был недоступен.

Бийск. Пропали камеры из центрального парка перед администрацией: именно там собирались протестующие. Камеры исчезли и с сайта, и из веб-клиента, и даже из ТВ-приставок у абонентов.

Симферополь. В Симферополе отключили камеру на проспекте Кирова с видом на центральную площадь, которая была местом сбора участников акции.

«Я пока не могу понять, для чего они их отключают. Может, они думают, что кто-то сидит в странах НАТО, смотрит в эти камеры и координирует протесты. Не исключаю и такой уровень паранойи, — говорит директор ОЗИ Михаил Климарёв. — Единственный разумный вариант, который у меня есть, — это чтобы скрыть вероятные нарушения со стороны ОМОНа и Росгвардии. Возможно, им действительно была дана команда никого не жалеть».

Какие именно провайдеры получили предписания от полиции, ОЗИ не раскрывает: это запрещено согласно ст. 64 закона «О связи».

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