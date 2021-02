США обвинили Китай в попытках кражи медицинских данных американцев

NCSC предупредил, что во время пандемии COVID-19 значительно возросли усилия правительства Китая в получении информации о состоянии здоровья граждан США, и других чувствительных данных, в частности — ДНК, с использованием взлома и других способов нелегального приобретения информации.

