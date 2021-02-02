США обвинили Китай в попытках кражи медицинских данных американцев

NCSC предупредил, что во время пандемии COVID-19 значительно возросли усилия правительства Китая в получении информации о состоянии здоровья граждан США, и других чувствительных данных, в частности — ДНК, с использованием взлома и других способов нелегального приобретения информации.

For a deep dive on the risks posed by China’s collection of genomic data and other healthcare information from America, see the fact sheet released today by @NCSCgov. Visit: https://t.co/OzWhPolsUB pic.twitter.com/hDqx34yyuz — NCSC (@NCSCgov) February 1, 2021

«В течение многих лет Китайская народная республика собирала огромные объемы медицинских данных граждан США и стран по всему миру, с помощью как легальных так и нелегальных средств для целей, которые только она может контролировать», — указывается в докладе.

NCSC также отмечает, что сбор Китаем медицинских данных американцев представляет серьезный риск не только для граждан США, но и для экономической и национальной безопасности страны.

Ведомство подчёркивает, что во время пандемии коронавируса китайская биотехнологическая компания BGI предложила наборы для тестирования COVID-19 большинству стран и только за последние шесть месяцев создала 18 испытательных лабораторий, предположительно, в рамках усилий по получению медицинских данных:

«КНР понимает, что сбор и анализ больших наборов геномных данных из различных популяций помогает стимулировать новые медицинские открытия и создавать лекарства, которые могут иметь значительную коммерческую ценность, и продвигать ее отрасли искусственного интеллекта и точной медицины».

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В докладе содержится предупреждение, что китайское правительство использует получаемые данные, чтобы опередить американскую биотехнологическую индустрию, что может привести к тому, что США «станут более зависимыми от китайских инноваций», а это нанесет ущерб американскому рынку труда.

К тому же, по сведениям NCSC, китайские «генетические» компании, проводящие общемировые тексты на COVID, были замечены в сотрудничестве с военными КНР.

China gene firm providing worldwide COVID tests worked with Chinese military https://t.co/gbPThBHu6u — NCSC (@NCSCgov) January 31, 2021

Об этих угрозах предупреждал в прошлом году директор ФБР Кристофер Рэй, который заявил в Сенате, что его ведомство наблюдает «очень агрессивную деятельность китайцев, а в некоторых случаях и других, нацеленную на наши исследования, связанные с COVID, будь то вакцины, методы лечения, технологии тестирования».

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