В России заблокировали сервис и клиент обмена сообщениями Xabber

В ходе мониторинга реестра запрещённых сайтов мы обнаружили там ресурсы XMPP-клиента Xabber, который может использоваться для обмена сообщениями:

На данный момент в реестр внесено почти три десятка доменов и IP-адресов сервиса.

XMPP, ранее известный как «Джаббер» (англ. Jabber) — открытый, основанный на XML, свободный для использования протокол для мгновенного обмена сообщениями и информацией о присутствии в режиме, близком к режиму реального времени. Изначально спроектированный легко расширяемым, протокол, помимо передачи текстовых сообщений, поддерживает передачу голоса, видео и файлов по сети.

Созданный на основе этого протокола клиент Xabber, согласно информации на официальном сайте, зарегистрирован в Эстонии и принадлежит компании Redsolition OÜ. Клиент предназначен для установки на устройствах Android и iOS, а также имеет Web-версию.

В решении Таганского районного суда №02-1703/2020 за 20.08.2020 указано, что иск на компанию RedSolution OU [название написано с ошибкой] был подан Роскомнадзором в связи с нежеланием регистрироваться в реестре организаторов распространения информации (ОРИ), поэтому к информационным системам и программам для электронных вычислительных машин, которые предназначены для приёма, передачи, доставки и обработки сообщений пользователей сети Интернет», доступ должен быть ограничен до «исполнения указанным организатором распространения информации в сети Интернет установленной законом обязанности».

Из решения суда также стало известно, что обращение к Роскомнадзору относительно данного XMPP-клиента поступило от ФСБ в ноябре 2019 года. РКН направил владельцам требование о предоставлении уведомления о начале осуществления деятельности ОРИ, а в декабре того же года — уведомление о неисполнении им своих обязанностей.

Суд в итоге иск Роскомнадзора удовлетворил.

Мы обсудили с нашими экспертами данную ситуацию, и все они сошлись на том, что решение о принуждении к сотрудничеству данного клиента, по крайней мере, странное.

.

Технический директор «РосКомСвободы» Станислав Шакиров отметил, что:

.

«На XMPP миллиард мессенджеров всяких, — рассказал нам исполнительный директор ОЗИ Михаил Климарёв. — Ну и понятно, что они не стали сотрудничать с Роскомнадзором — это ж XMPP. Они даже если бы очень сильно захотели «дружить», то ничего сделать бы не смогли».

.

«Xabber — клиент для децентрализованной (а-ля email, где каждый может, если хочет, поднять свой сервер, или выбрать один из тех, что разрешили публичную регистрацию) сети обмена сообщениями XMPP (в простонародье — «Jabber»), — поясняет технический специалист «РосКомСвободы» Вадим Мисбах-Соловьёв. — В своё время был одним из лучших клиентов. То есть это не «мессенджер» в классическом понимании (где тебе предоставляется площадка для общения), а просто программа, вроде почтового клиента, но для чатов».

Вадим также подтверждает нереальность какого-либо сотрудничества создателей данного клиента с властями:

.

Владельцы клиента в курсе блокировки своих доменов и IP Роскомнадзором, который называют «Роскомпозором» и считают его действия цензурой. По их словам, власти требовали от них согласие на предоставление доступа к пользовательским данным, но они отказались, а теперь работают над тем, чтоб сделать доступ к клиенту бесперебойным.

We will continue to provide uninterrupted and untampered XMPP services to our users. We will soon publish an update to Xabber that will allow our users to easily circumvent the network block.

— Xabber (@Xabber_XMPP) February 2, 2021