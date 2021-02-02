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02.02.2021

В России заблокировали сервис и клиент обмена сообщениями Xabber

Как следует из судебного решения Таганского районного суда г.Москвы, владельцы данного сервиса отказались сотрудничать с Роскомнадзором, который хотел внести их в реестр по слежке за своими пользователями

xabber on ban  

В ходе мониторинга реестра запрещённых сайтов мы обнаружили там ресурсы XMPP-клиента Xabber, который может использоваться для обмена сообщениями:

xabber v bane

На данный момент в реестр внесено почти три десятка доменов и IP-адресов сервиса.

XMPP, ранее известный как «Джаббер» (англ. Jabber) — открытый, основанный на XML, свободный для использования протокол для мгновенного обмена сообщениями и информацией о присутствии в режиме, близком к режиму реального времени. Изначально спроектированный легко расширяемым, протокол, помимо передачи текстовых сообщений, поддерживает передачу голоса, видео и файлов по сети.

Созданный на основе этого протокола клиент Xabber, согласно информации на официальном сайте, зарегистрирован в Эстонии и принадлежит компании Redsolition OÜ. Клиент предназначен для установки на устройствах Android и iOS, а также имеет Web-версию.

В решении Таганского районного суда №02-1703/2020 за 20.08.2020 указано, что иск на компанию RedSolution OU [название написано с ошибкой] был подан Роскомнадзором в связи с нежеланием регистрироваться в реестре организаторов распространения информации (ОРИ), поэтому к информационным системам и программам для электронных вычислительных машин, которые предназначены для приёма, передачи, доставки и обработки сообщений пользователей сети Интернет», доступ должен быть ограничен до «исполнения указанным организатором распространения информации в сети Интернет установленной законом обязанности».

Из решения суда также стало известно, что обращение к Роскомнадзору относительно данного XMPP-клиента поступило от ФСБ в ноябре 2019 года. РКН направил владельцам требование о предоставлении уведомления о начале осуществления деятельности ОРИ, а в декабре того же года — уведомление о неисполнении им своих обязанностей.

Суд в итоге иск Роскомнадзора удовлетворил.

Мы обсудили с нашими экспертами данную ситуацию, и все они сошлись на том, что решение о принуждении к сотрудничеству данного клиента, по крайней мере, странное.

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Технический директор «РосКомСвободы» Станислав Шакиров отметил, что:

«Это не какой-то суперзащищённый, а нормальный, обычный протокол. Но сам по себе джаббер (XMPP) — не очень современная история, поэтому очень многие от него отказываются. Там огромное количество версий протоколов, всё это достаточно сложно, особенно неспециалистам, объединить в одном, поэтому с ним уже мало кто работает. Он остался больше таким «удовольствием для гиков». А решили внести этот клиент в реестр организаторов распространения информации, видимо, чтоб какие-то «закладки» поставить. Только сам протокол невзламываемый, и принуждать владельцев Xabber к сотрудничеству — это очередная глупость».

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«На XMPP миллиард мессенджеров всяких, — рассказал нам исполнительный директор ОЗИ Михаил Климарёв. — Ну и понятно, что они не стали сотрудничать с Роскомнадзором — это ж XMPP. Они даже если бы очень сильно захотели «дружить», то ничего сделать бы не смогли».

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«Xabber — клиент для децентрализованной (а-ля email, где каждый может, если хочет, поднять свой сервер, или выбрать один из тех, что разрешили публичную регистрацию) сети обмена сообщениями XMPP (в простонародье — «Jabber»), — поясняет технический специалист «РосКомСвободы» Вадим Мисбах-Соловьёв. — В своё время был одним из лучших клиентов. То есть это не «мессенджер» в классическом понимании (где тебе предоставляется площадка для общения), а просто программа, вроде почтового клиента, но для чатов».

Вадим также подтверждает нереальность какого-либо сотрудничества создателей данного клиента с властями:

«Обратившиеся к ним люди из РКН и ФСБ совершенно некомпетентны, потому что авторы этого клиента физически не могут быть ОРИ — им не принадлежит эта сеть обмена сообщениями! Они просто пишут одну из тысячи программ для подключения к серверам, работающим по этому протоколу. Сеть не принадлежит никому. Она — децентрализованная. Никого принципиально невозможно привлечь и заставить что-то там удалить. Так что единственное, что они (авторы программы) могли бы делать как ОРИ — сливать данные пользователей, зарегистрировавшихся на их конкретном сервере. Но они — молодцы, решили этого не делать».

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Владельцы клиента в курсе блокировки своих доменов и IP Роскомнадзором, который называют «Роскомпозором» и считают его действия цензурой. По их словам, власти требовали от них согласие на предоставление доступа к пользовательским данным, но они отказались, а теперь работают над тем, чтоб сделать доступ к клиенту бесперебойным.

Напомним, внесение в реестр ОРИ накладывает на его участников обязанность хранить пользовательские данные, а также всю переписку и предоставлять её российским властям по первому требованию.

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don but rks

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